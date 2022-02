Kósa Lajos: Magyarország és a V4-ek közös érdeke a békés rendezés Ukrajnában

Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia parlamentjeinek honvédelmi és rendészeti bizottságai kiállnak az egységes NATO és az egységes Európai Unió mellett – közölte a magyar országgyűlési bizottság elnöke a pénteki debreceni tanácskozás után. A visegrádi négyek közös nyilatkozatban foglaltak állást az uniós migrációs és menekültügyi paktum tervezetéről, valamint a V4-ek közötti védelmi együttműködésről is – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Egységes NATO és egységes EU

Kósa Lajos, az országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke elmondta: Az ukrajnai helyzet miatt van ok aggodalomra, de a V4-ek érdeke, hogy ne eszkalálódjon a helyzet, inkább tárgyalásos módon sikerüljön pontot tenni a konfliktus végére. Ezért tárgyalni kell az ukránokkal, amerikaiakkal, az oroszokkal és a NATO-val.

Ukrajna is nehéz helyzetben van. Hatalmas az elvándorlás, a 44 milliós országban 38 millióan vannak jelenleg. Gazdaságilag egyre nehezebb helyzetbe kerül és működőképességének határán van. USA és Oroszország csörgeti a kardot.

Magyarországnak és a kisebb országoknak a béke az érdeke. Egyetértés van abban, hogy a feszültséget csak diplomáciával és párbeszéddel lehet megoldani.

Kósa Lajos szerint a magyar ellenzék álláspontja elhibázott, alkalmatlanok az ország vezetésére. Az oroszokkal tárgyalni kell, nem lehet úgy tenni, mintha nem léteznének. Az oroszokkal minden ország tárgyal Amerikától Franciaországig.

Több kisebbség is él Ukrajnában, román, szlovák, magyar. A nyelvtörvény az orosz kisebbség ellen irányul, de ez súlyosan sérti a többi nemzetiség érdekeit is. Az ország nem alkalmas jelenleg az EU-csatlakozásra, bármennyire is szeretné, alapvető problémáik vannak például a kisebbségi jogok terén. A magyar kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a magyar kisebbségek jogai érvényesüljenek Kárpátalján.

Brüsszel menekültügyi paktuma működésképtelen, a kvóták szerinti szétosztás nem működik, hiszen a migránsok a szabad határokon visszamennek abba az országba, amibe akarnak. Kétféle megoldás létezik ennek megoldására, az egyik, hogy az illegális migránsokat őrizet alá helyezik, vagy lezárják a schengeni határokat. Ez utóbbi nem érdeke Európának. A kiutasítások sem működnek sok esetben, hiszen a kibocsátó ország nemegyszer nem fogadja vissza a migránsokat. A V4-ek érdeke a migráció fékezése.