Konzervatív fordulat a CDU-ban?

Friedrich Merznek harmadik nekifutásra sikerült elnyernie a CDU pártelnöki székét, miután 2018-ban Annegret Kramp-Karrenbauerrel, 2021-ben pedig Armin Laschettel szemben is alulmaradt. A 2021-es német szövetségi választáson kudarcot vallottak a kereszténydemokraták, így Laschet lemondásra kényszerült. Az új pártelnökválasztást Merz nyerte meg, a szavazatok több mint 62 százalékával.

Friedrich Merz, a német CDU újonnan megválasztott elnöke az ARD műsorának vendégeként Berlinben (Fotó: EPA/Jens Krick/Flashpic/Pool)

Friedrich Merz már fiatalon érdeklődött a politika iránt, még középiskolásként csatlakozott a CDU-hoz. Politikai pályafutása az 1989-es európai parlamenti választásokkal kezdődött, amikor megválasztották képviselőnek. 1994-től kezdve a Bundestag, vagyis a német parlament alsóházának tagja, majd 2000-ben a CDU/CSU parlamenti képviselőcsoportjának elnöke lett. Ezáltal az akkor még ellenzékben lévő kereszténydemokraták vezető politikusává vált.

Helmut Kohl korábbi német kancellár távozását követően két erős embere lett a CDU-nak: Angela Merkel, a párt újdonsült elnöke és Friedrich Merz, a párt frakcióvezetője. Merkel a sikeres 2002-es választások után a frakcióvezetői pozíciót is maga kívánta betölteni, így Merzet elnökhelyettessé választották, ám 2004-ben lemondott erről a tisztségről. 2009-re komoly ellentétek alakultak ki a párton belül, melyeknek következtében Merz a választásokon már el sem indult.

Egészen 2018-ig német cégek igazgatósági tanácsában és felügyeleti bizottságaiban töltött be különböző tisztségeket, ennek következtében jelentős vagyonra tett szert. Merkel visszavonulását követően Merz a CDU pártelnöki székének megszerzésével kívánt visszatérni a német politikai élvonalába. Ez azonban csak harmadik nekifutásra sikerült: először Annegret Kramp-Karrenbauertől, majd pedig Armin Laschettől kapott ki.

Az Armin Laschet vezette Kereszténydemokrata Unió a 2021-es szövetségi választásokon történelmének leggyengébb választási eredményét produkálta, melyet a kancellárjelölt és egyben a pártelnök lemondása követett. Merz számára tehát újabb esély nyílt. Harmadik nekifutásra már nem volt komolyan vehető ellenfele, ezért már az első fordulóban többséget szerzett. Korábban a párttagság nem vehetett részt az elnök megválasztásában, ám ezúttal eltértek ettől a szokástól. A párttagok egyértelmű véleményt alkottak: szakítani kell a Merkel-féle irányvonallal, és vissza kell találni a polgári-konzervatív identitáshoz.

Merz volt az egyedüli politikus a párton belül, aki határozott szakítást ígért a korábban követett centrista irányvonallal.

Friedrich Merz, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke sajtótájékoztatóján Berlinben (Fotó: EPA-EFE/Filip Singer)

A német politikai elit sokáig a „német Donald Trump” szerepét aggatta rá, többek között azért, mert társadalompolitikai kérdésekben mást vall, mint a mainstream.

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatban Merz úgy fogalmazott, hogy a közösség csak a tagállamok egyenrangú partnerségi viszonyával válhat politikailag fajsúlyossá.

A CDU-val kapcsolatban pedig azt mondta, a pártnak vissza kell találnia régi önmagához, véget kell vetni az identitás krízisnek. Nyitni kell a fiatalabb szavazók felé, és nem szabad engedni, hogy a baloldali pártok tematizálják a közéletet. Szerinte a kereszténydemokratáknak meg kell ragadni a kezdeményezés lehetőségét.

Merz úgy véli, hogy baloldali pártok sikeresen mosták össze a konzervativizmust a szélsőjobboldallal, és semmilyen különbséget nem ismernek el a radikálisok és a polgáriak között.

Pártja számára azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy miközben a CDU próbál eltávolodni korábbi irányvonalától, addig a radikális AfD-től is vissza kell csábítani szavazókat, mindezt úgy, hogy ne mossák össze őket a szélsőjobboldali erővel. Újságírói kérdésre ugyanakkor azt válaszolta, hogy az AfD-vel nem képzelhető el semmilyen együttműködés sem a jövőben. Korábban Merz azon véleményét is kifejtette, hogy szigorítana a jelenleg hatályos abortusz-törvényen, és a homoszexuális párok örökbefogadási lehetőségét szabályozó szabályokon is. Gazdaságpolitikáját tekintve piacpárti, szimpatizál az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke, Margaret Thatcher és az Egyesült Államok volt elnöke, Ronald Reagan nézeteivel. Hithű római katolikusként több alkalommal is kritizálta azokat az államokat, ahol a mindennapok részét képezi a radikális iszlám általi keresztényüldözés.

Rendőrségi autók a Brandenburgi kapu előtt Berlinben. Fotó: Németország, 2022. január 26. (Fotó: EPA/Filip Singer)

Bírálta a jelenlegi német kormányt, ugyanis a zöldpárt továbbra is támogatja a bevándorlást. A zöldekkel kapcsolatban azt is elmondta Merz, hogy mindenkire ráerőltetnék a gendersemleges nyelvhasználatot. A genderkérdésről is elmondta véleményét, szerinte ideális esetben a szexuális orientáció nem érinthetné a közügyeket.

Újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy a szexualitással kapcsolatos viták egészen addig nem érdeklik, amíg azok nincsenek hatással a gyermekekre vagy őket nem érintik.

Merz bizonyos kérdésekről a magyar kormányhoz hasonlóan vélekedik, ennek ellenére több kritikát is megfogalmazott már. Korábban azt nyilatkozta több német lapnak, hogy fenntartásokkal kezeli azokat a folyamatokat, amelyeket akár Magyarország, akár Lengyelország esetében tapasztal. A Fidesz Európai Néppártból való távozása kapcsán szomorúságának adott hangot, ugyanakkor a szakítást elkerülhetetlennek gondolta a két politikai erő között.

Az ellentétek ellenére a bevándorláspolitika kérdésében Merz egyetért Orbán Viktorral, a megoldás szerinte is abban rejlik, hogy az Európai Unió külső határait kell megvédeni és megerősíteni.

Ezzel szemben az új német kancellár szerint Németország bevándorlóország, és meg kell könnyíteni a migránsok számára a német állampolgárság megszerzését.

Címlapfotó: Friedrich Merz, a német CDU újonnan megválasztott elnöke (Fotó: EPA/Jens Krick/FLASHPIC/POOL)