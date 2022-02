Életmentés lett az iskolai lógásból

Kathy Wrethmant kisgyermekként rabolták el otthonából 1968-ban. Három nappal később egy csapat tinédzser véletlenül talált rá a rémült kislányra, körülbelül harminc kilométerre otthonától. Évtizedekkel később a nő most újra találkozhatott az egyik megmentőjével, a megható pillanatokról pedig videó is készült.

Ma már boldog nagymamaként éli mindennapjait, a történtekről azonban sosem beszélt a nyilvánosság előtt. Most a BBC riporterének, John Kaynek nyílt meg az eset kapcsán, és mesélte el mindazt, amire emlékszik. Kathy Wrethmant elmondta, hogy egy férfi rabolta el, és egy szobában kellett lennie, a férfi szerencsére nem bántotta.

A beszélgetés során a nő arra is kitért, hogy mindig is szeretett volna találkozni megmentőivel. „Mit mondanál most nekik?” – kérdezte a riporter, majd Kathy Wrethmant legnagyobb meglepetésére bekapcsolta a beszélgetésbe Mark Byrne-t, aki egyike volt annak a három fiúnak, aki megmentette Kathyt – írja a BBC.

A találkozás mindenkiből erős érzelmeket váltott ki.

„Te vagy a hősöm” – mondta Kathy Marknak, könnyeivel küszködve.

„Aznap nem viselkedtünk jól, rossz fiúk voltunk, hiszen lógtunk az iskolából, de valami nagyon jó dolgot tettünk így azon a napon” – mondta meghatottan a férfi.

Kathy Wrethmant elmondta, rendkívül szerencsésnek érzi magát, hogy rátaláltak, és megmentették az életét. A beszélgetés során úgy fogalmazott, hogy a köszönet nem fejezi ki eléggé azt a hálát, amit a három megtalálója iránt érez.

Az ügy kapcsán a mai napig nincs gyanúsított, sosem találták meg a férfit, aki elrabolta Kathy Wrethmant.