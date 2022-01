Titkos helyre bújtatták a kanadai kormányfőt a tüntetők elől

A tiltakozási hullám azután robbant ki, hogy január közepén életbe lépett az a szabály, amely 14 napra karanténra kötelezi azokat az Egyesült Államokból hazatérő kanadai fuvarozókat, akik nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást.

A bejelentés óriási visszhangot váltott ki, a tüntetők a fagyos idő dacára vonultak az utcára. A transzparenseken olyan, a kormányfőt szidalmazó feliratok voltak láthatók, mint a „F**k Trudeau” (B***d meg magad, Trudeau) vagy az „Oltásszabadság” – írták kanadai lapok.

“In Canada we have one of the biggest revolutions happening. Right now there’s 50,000 truckers and 1.4M people headed to the parliament in Ottawa. And they’re going to stay there until Trudeau resigns, or they give us back all of our freedoms and rights.” @TheoFleury14 pic.twitter.com/VybSq0PAT2

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 26, 2022