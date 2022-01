Hat hónapos csecsemőt lőttek le

Két ember tüzet nyitott egymásra Atlanta nyugati részén hétfő délután. Egy eltévedt golyó megölt egy 6 hónapos csecsemőt – írta a CNN. A rendőrség közölte, hogy ez idén a harmadik alkalom, hogy egy gyermeket lőttek meg a városban.

– mondta Rodney Bryant atlantai rendőrfőnök.

Az egyik gyanúsítottat, egy 22 éves férfit tartóztattak le. Dequasie Little-t Atlantától keletre fogták el, gyilkosság és súlyos testi sértés miatt emelnek vádat ellene.

A stray bullet killed a 6-month-old as two people were shooting at each other in Atlanta — the third time a child has been shot in the city this year — officials said https://t.co/PcoPCUb9sM

— CNN (@CNN) January 26, 2022