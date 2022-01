Elszabaduló energiaárak Európában: Romániában majdnem emberéletet is követelt a drasztikus áremelés

A román kormány végül árstopot rendelt el, és több ember lesz jogosult kompenzációra. Így a kompenzáció nélkül kiküldött számlákat is módosítják utólag. Az elszabaduló energiaárak nemcsak Romániában, de egész Nyugat-Európában gondot okoznak. Néhány hónap alatt az elektromos áram és a gáz ára is a többszörösére emelkedett. Több százezren kaptak kiugróan magas rezsiszámlát Belgiumban. Beszámolók szerint az egyik áram- és gázszolgáltató augusztus óta háromszor is emelte az árakat, mondván a nemzetközi energiaárak is folyamatosan emelkednek – hangzott el az M1 Unió 27 című műsorában.

Hatás Romániában majdnem emberéletet is követelt a drasztikus áremelés. Turburea községben egy férfi 800 lejes, nagyjából 58 000 forintos villanyszámlát kapott a szolgáltatójától. A férfi szociális segélyből él, ami 120 lej, ez 8700 forint. A férfi megpróbált egy késsel végezni magával. (Forrás: M1) Egy másik személynek 2000 lejes gázszámlát kézbesített a postás, amitől annyira rosszul lett, hogy a mentőket kellett hívni. Az orvosok infarktust állapítottak meg nála. A szakértő szerint a román helyzet nagyban hasonlít arra, ami 2010 előtt volt Magyarországon a devizahitelek miatt. „Ez engem arra emlékeztet, amikor itt voltunk a devizaadósság-csapdának a legmélyén, és az akkori Gyurcsány–Bajnai-kabineteknek az áldásos tevékenysége révén a magyar háztartások egyik pillanatról a másikra azzal szembesültek, hogy a havi törlesztőrészletük megduplázódott vagy megtriplázódott” – fogalmazott Szabó Dávid külpolitikai szakértő. A román kormány végül árstopot rendelt el, és több ember lesz jogosult kompenzációra. Így a kompenzáció nélkül kiküldött számlákat is módosítják utólag. Az elszabaduló energiaárak nemcsak Romániában, de egész Nyugat-Európában gondot okoznak. Néhány hónap alatt az elektromos áram és a gáz ára is a többszörösére emelkedett. Magyarországon ebből azonban nem sokat éreznek az emberek, ami – mutatnak rá a szakértők – a rezsicsökkentésnek köszönhető. „Érdemes látnunk, hogy a magyar árakhoz képest az Európai Unióban hol tartanak az átlagárak. Itt az tapasztalható, hogy egy kilowatt áramért hazánkban 36,6 forintot kell fizeti, ez Európában 76-79 forint körül van. Míg azt látjuk, hogy például a földgáz esetében 110 forint egy köbméter nálunk, ez 240 forint Európában, tehát azért ez egy jelentős különbség” – erről pedig már Palócz André, a Századvég vezető elemzője beszélt. Nemcsak Románia avatkozott be az árakba a drasztikus áremelkedés után. Spanyolország már korábban kezdeményezte, hogy kiléphessen az európai áramrendszerből, hogy így maga határozhassa meg az árakat. Az egyik brüsszeli kutatóintézet szerint tavaly ősszel, vagyis az energiaárak elszabadulása óta 19 uniós tagállam vette át részben vagy egészében a magyar rezsicsökkentés egyes elemeit. Szabó Dávid szerint ezt az intézkedést nagyon sokan, tőlünk nyugatra és tőlünk keletre is tanulmányozzák. Az viszont csoda, hogy annak ellenére, hogy egy ilyen mély energia- és általános inflációs válságba került több európai ország, ennek ellenére nagyon lassan cselekszenek, és nem lépik meg, gyakorlatilag huszárvágással nem emelik át a magyar szabályozást. „Én azt gondolom, hogy minden olyan politikai erő ebben a pillanatban, amelyik nem ezt tűzi a zászlajára, a bevándorlással kapcsolatos problémákat, illetve a lakossági fogyasztók, a háztartások, a családok megvédését az elszabaduló energiaáraktól, annak megvannak számlálva a napjai” – tette hozzá. A szakértő szerint a magas energiaáraknak azonban örülnek az európai zöldpolitikusok. A drága energiából ugyanis kevesebbet vásárolnak az emberek, ami segíti az ő törekvéseiket. Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője szerint ez a valóságtól teljesen elrugaszkodott politika, mely elvileg azt célozná, hogy felgyorsítsa a zöldátállást. Azonban azt tudnunk kell, hogy a technika jelenlegi állása szerint a zöldtechnológiák szerint azok közel sem annyira környezetkímélők, mint amilyennek be vannak állítva. Illetve az is igaz, hogy jelenleg ezek a technológiák egyszerűen képtelenek kiváltani a hagyományos energiahordozókat. Előrelépés lehet ebben a kérdésben, hogy a tagállamok egy jelentős részének, köztük Magyarországnak a nyomására Brüsszel fenntartható energiának ismerné el az atomenergiát és a földgázt is, ez pedig erősítené az energiaellátás biztonságát. A címlapfotó illusztráció.