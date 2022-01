Édesanyjának üzent búcsúlevelében a halálba ugró szépségkirálynő

A 30 éves Cheslie Kryst halálát vasárnap reggel 7 után mondta ki a helyszínre kiérkező rendőrség.

Elhunyt Cheslie Kryst, a 2019-es Miss USA szépségverseny győztese. A 30 éves fiatal nő a New York 42. utcájában található felhőkarcolóból ugrott le, és azonnal szörnyet halt. Cheslie maga is az Orion nevezetű lakóház kilencedik emeletén lakott, halála előtt szemtanúk a 29. emeleten látták. Hogy miért vetett önkezével véget életének a szépségkirálynő, azt egyelőre nem tudni.

Közösségi oldalán még posztolt halála előtt, melyben a következő olvasható:

“Hozzon ez a nap nyugalmat és békét!”

A New York Post úgy tudja, hogy családjának is hagyott hátra egy rövid búcsúüzenetet, melyben minden vagyonát édesanyjára, April Simpkinsre hagyja, aki 2002-ben maga is elnyerte a Miss North Carolina címet. Az okokról nem írt a leveláben.

Cheliste családja megindító nyilatkozatban ismerte el a tragédiát.

A kétségbeesés és a nagy bánatunk közepette tudatjuk, hogy Cheslie elhunyt. Kisugárzásával sokakat inspirált szerte a világon. Gondoskodó volt, nyílt szívű, mosolygós és mindig ragyogott. A szeretet megtestesítőjeként munkáján keresztül állt az emberek szolgálatában, mint emberi jogi ügyvéd, szépségkirálynő, mint az Extra című műsor arca.

A család kéri, hogy mindenki tartsa tiszteletben gyászukat ebben a nehéz időszakban.

Kryst Miss North Carolinaként 2019-ben nyerte el Amerika legszebbje címet, így képviselhette az országot a Miss Universe versenyen, ahol a tizedik helyezést érte el.