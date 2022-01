Olajfolt fenyeget egy híres thaiföldi üdülőszigetet

Kedden kőolaj szivárogott a tengerbe egy meghibásodott vízalatti olajvezetékből, amelyen egy, a Thai-, más néven Sziámi-öbölben lévő tengeri kirakodóhelyről juttatják el a szárazföldre a tartályhajókon érkezett nyersolajat.

A szivárgást néhány órán belül elállították a vezetéket működtető olajfinomító szerint, de addigra 20-50 ezer literre becsült olaj szennyezte el a tengert egy 20 kilométer hosszú sávban a part mentén.

(1/2) Satellite image taken Thursday shows a mass of 160,000 liters of oil spill 12 kilometers west of the tourist island of Ko Samet.

The GISTDA image taken at 6.23pm shows the spill covering 46 square kilometers at center with Ko Sanet an elongated island at right. #Thailand pic.twitter.com/tQXLyARglh

