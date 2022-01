Ítéletidő: kidőlt fa ölt meg egy kilenc éves kisfiút

A staffordshire-i rendőrség közölte, hogy egy kidőlt fa okozta a kisfiú halálát a staffordshire-i Winnothdale-ben – írta az Independent.

Szombaton egy 60 éves nőre is rádőlt egy fa Aberdeenben, ő is életét vesztette a balesetben, ezzel pedig már két halálos áldozatot követelt a vihar. Egy férfira is rádőlt egy fa, őt kórházban kezelik, állapotáról egyelőre nem adtak ki több információt.

Storm Malik claims lives.

A nine-year-old boy from #Staffordshire and a 60-year-old woman from #Aberdeen have died after being hit by falling trees during #StormMalik.

Our thoughts are with their families and friends. pic.twitter.com/vGK7zpzgY5

— CuriaUK (@CuriaUK) January 29, 2022