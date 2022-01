Életveszélyes állapotba került a fogadásból golyóstollat nyelő férfi

Golyóstollat nyelt fogadásból egy 26 éves ukrán férfi egy újévi partin. Azzal kezdett hencegni barátainak, hogy gond nélkül le tudna nyelni egy tollat. Mire azok kételkedni kezdtek szuperképessége hitelességében, a férfi a tettek mezejére lépett.

Egy ukrán férfi újévi fogadásból lenyelt egy töltőtollat, de hamar megbánta. Már másnap fájdalmat érzett a gyomrában, de nem ment el orvoshoz, mert abban reménykedett, hogy csak a töméntelen mennyiségű ital okozza, amit szilvesztereste elfogyasztott.

Órák teltek el, de a fájdalom csak fokozódott, úgyhogy inkább úgy döntött, bemegy a kórházba. Ott egyből a műtőbe vitték, ahol az orvosok két órán keresztül azon dolgoztak, hogy a hasfalát átszúró tollat, kioperálják belőle.

Nem volt egyszerű dolguk, mert a golyóstoll átszúrta a gyomor elülső és hátsó falát is, aminek köszönhetően csúnyán el is fertőződött. Az is nehezítette a műtéti folyamatot, hogy a 26 éves ukrán férfi korábban komoly hasi műtéteken esett át.

„A férfi nagyon erős alhasi fájdalmakra panaszkodott, ezért gasztroszkópiát végeztünk rajta, aminek során meg is találtuk a fájdalom forrását okozó golyóstollat. Nagyon meglepődtünk, amikor elmesélte, hogy szándékosan, egy fogadás miatt nyelte le az éles tárgyat” – mesélte Ignat Gerics, a sebészeti osztály vezetője.

A címlapfotó illusztráció.