Elkezdődött az évszázad rablásának bírósági pere

Eltakarta az arcát, úgy lépett a drezdai kerületi bíróság tárgyalótermébe az egyik elkövető, akit rendőrök vettek körbe. A másik vádlott sem vállalta, hogy a kamerák megmutassák az arcát, betakarta a fejét és egy mappát tartott az maga elé, úgy beszélt még az ügyvédjével is. Nevüket a bíróság nem hozta nyilvánosságra.

A helyenként zöldre festett kincstárat Erős Ágost szász választófejedelem és lengyel király hozta létre az 1700-as években. Az évszázadok során háromezernél is több páratlan történelmi emlékeket, műalkotásokat, aranyból, ezüstből, drágakövekből és elefántcsontból készült ékszereket, dísztárgyakat, bútorokat gyűjtöttek össze benne, amit az érdeklődők meg is tekinthettek.

