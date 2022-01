Telefonnal játszott a kétéves kisfiú, pár nap múlva 600 ezer forintnyi bútor érkezett

A 22 hónapos Ayaansh Kumar édesanyja okostelefonjával már meglehetősen jól elboldogul. A kisfiú január elején „úgy gondolta, hogy rendel valamit az internetről”, élete első vásárlása azonban elég sokba került a mit sem sejtő szüleinek – írta az NBC New York.

Az indiai család nemrég költözött új otthonába, a lakásberendezés még javában zajlott. Az édesanya, Madhu Kumar éppen új holmi után nézett egy áruház internetes oldalán, a vásárlást azonban valami miatt félbehagyta, a telefonja pedig a kis Ayaansh kezébe került, aki nyomkodni kezdte. Anyja később teljesen megfeledkezett a vásárlásról.

A screen-savvy toddler ordered nearly $2,000 worth of furniture for delivery. “He’s so little, he’s so cute, we were laughing that he ordered all this stuff,” his mom said. https://t.co/rJJceKNdP7

