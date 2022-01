Kormányválság után kormányválság következhet Portugáliában?

Portugáliában 2019-ben tartottak utoljára parlamenti választást, ám a hatalmon lévő Szocialista Párt csak kisebbségi kormányt tudott alakítani. A kormánypártot az ellenzéki erők külsőleg támogatta ügyek mentén, azonban a költségvetési tervezet már nem ment át, ezért vasárnap előrehozott választásokat tartanak az országban. A közvélemény-kutatások szerint azonban, a jelenlegi erőviszonyok változatlanok lehetnek a választás után is.

António Costa portugál miniszterelnök és kormányának miniszterei felsorakoznak, miután a parlament nem fogadta el a 2022-es költségvetést Lisszabonban 2021. október 27-én. MTI/EPA/LUSA/Mario Cruz

Marcelo Rebelo de Sousa, portugál köztársasági elnök előrehozott választásokat írt ki, miután a Costa-kormány által benyújtott költségvetés-tervezetet a parlament nem szavazta meg. Az államfő kritizálta a pártokat, hogy gazdasági és társadalmi krízis közepette politikai válságot is előidéztek. Az új választás időpontja január 30-ra lett kitűzve. A Szocialista Párt, habár a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkezik, nem bír a parlamenti mandátumok többségével, ennek következtében kisebbségi kormányt alakított. A parlamenti pártok jelentős része pedig nem szavazta meg a költségvetési tervezetet, még azon kisebb baloldali pártok sem, amelyek eddig kívülről támogatták a szocialistákat.

António Costa, portugál miniszterelnök pártja jelenleg 108 mandátummal rendelkezik a 230 fős törvényhozásban. A kérdés az, hogy a januári választás után tud-e többséget szerezni az újonnan felálló országgyűlésben. Portugáliában hagyományosan a két legnagyobb párt, a Szocialista Párt illetve a Szociáldemokrata Párt rendelkezik releváns támogatottsággal ahhoz, hogy kormányt alakítson. 1974 óta, a jobboldali diktatúra megszűnése óta ezen két erő váltja egymást kormányon. A 2019-es palamenti választások során azonban, a Chega, vagy másnéven – Elég volt -, illetve a Liberális Kezdeményezés is bekerült a portugál országgyűlésbe újdonsült politikai erőként.

A Politico közvélemény-kutatása nem mutat jelentősen eltérő eredményt a 2019-es parlamenti választások eredményéhez képest, a Szocialista Párt 38 százalékon áll, a Szociáldemokrata Párt támogatottsága 2-3 százalékkal mutat magasabb értéket a ’19-es eredményhez képest, jelenleg 29-30 százalékon áll a párt. A Baloldali Blokkra a választók kevesebb, mint 6 százaléka voksolna, a kommunista párt pedig a szavazatok 5 százalékára számíthat. A kereszténydemokraták 1 százalékra estek vissza, ezzel ellentétben a Liberális Kezdeményezés több mint 5 százalékra növelte támogatottságát. A legnagyobb erősödésen a Chega nevű párt ment keresztül, mely 7 százalékkal erősödött, és jelenleg 8 százalékot tudhat magáénak.

Portugáliában jelenleg négy nagy baloldali párt található: a Szociáldemokrata Párt, a Szocialista Párt, a Baloldali Blokk, illetve a Kommunista Párt. A pártok között jelentős különbség nincsen, mindössze baloldali-radikalizmusuk különbözteti meg őket egymástól. Gazdaságpolitikájukat a kapitalizmus-kritikus hozzáállás jellemzi.

A baloldali pártok főbb üzenetei a kampány során: az állami támogatások növelése, a szegénység elleni küzdelem, a munkavállalók helyzetének javítása, a társadalombiztosítási rendszer fejlesztése és az egészségügyi költségvetés bővítése voltak.

Egy óriásplakát a Chega (Elég) elnökének, André Venturának a portréjával 2022. január 19-én. Fotó: EPA/NUNO ANDRE FERREIRA

A politikai jobboldalon legjelentősebb erőnek számító Chega ezzel szemben jelentősen csökkentené az újraelosztás mértékét, elsősorban adócsökkentésekkel.

A párt támogatja a tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést, a kémiai kasztrálást a pedofilok esetében, illetve a halálbüntetést is. A Chega erőteljes iszlám-, és bevándorlás ellenességének köszönhetően szerzett komoly támogatottságot, ugyanis olyan problémákra hívta fel a figyelmet, melyekre más pártok nem. A párt a korrupció- és elitellenességet tűzte zászlajára. Kritizálták Portugália és Nyugat-Európa bevándorláspárti politikáját, illetve az ország gazdaságpolitikáját.

Az országban a jelenlegi gazdaság a jelentős állami szerepvállalásra épül, ezzel ellentétben a párt egy sokkal piacpártibb gazdaságpolitikát követne. André Ventura, a Chega elnöke a rasszista vádakra azzal reagált, hogy a Portugália földjére lépő idegeneknek nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak.

Az előrehozott választás érdekessége, hogy az időpont január 30-ra lett kitűzve, de előzetes regisztráció ellenében a járványhelyzetre való tekintettel 23-án is lehet szavazni. Portugáliában a koronavírus járvány súlyos következményekkel járt. Az államadósság 133 százalékra nőtt, a kormányzat befagyasztotta a béreket, aminek következtében a szakszervezetek több napos sztrájkokat tartottak. Válsághelyzet alakult ki a távközlési, közlekedési és egészségügyi dolgozók, illetve a tűzoltók körében is. A megszorítások őket érintették legsúlyosabban. A választásokról tehát sokan várják, hogy megszűnjön az instabilitás. Ennek esélye azonban kevéssé valószínű, ugyanis a politikai erőviszonyokban nem állt be jelentős elmozdulás.

Címlapképen: António Costa portugál miniszterelnök és Joao Leao portugál pénzügyminiszter távoznak, miután a parlament nem fogadta el a 2022-es költségvetést Lisszabonban. Fotó: MTI/EPA/LUSA/Mario Cruz