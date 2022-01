Tucker Carlson: Soros erőfeszítései figyelemre méltóan hatásosak

Eredeti nyelven már megtekinthető a neves konzervatív amerikai újságíró, Tucker Carlson legújabb, Magyarország és Soros György szembenállását, illetve értékképviseletét fókuszba emelő riportfilmje, amelyben a Fox News műsorvezetője bemutatja az amerikai üzletember nevével fémjelzett hálózat migrációs és LMBTQ-propagandájának módszereit. A filmben mások mellett Orbán Viktor és Novák Katalin is kifejti véleményét a liberális érzékenyítésről és a nemzeti érdekek képviseletéről, illetve arról, hogy miért irtózik annyira a jobboldali magyar kormány által képviselt nemzeti politikától Soros György.

A Tucker Carlson Originals-sorozat első évadának befejező, Magyarország kontra Soros: harc a civilizációért című, a Hír TV-n szerdán magyar felirattal is megtekinthető epizódjában a Soros-hálózat migrációs és LMBTQ-propagandájának a módszereit mutatja be a Fox News neves műsorvezetője. Tucker Carlson tavaly nyári magyarországi látogatásán beszélt arról, hogy az amerikai társadalomban már jelentős károkat okozott a liberális érzékenyítés. Ezúttal Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélget arról, hogy a tőzsdespekuláns miért tart a jelenlegi magyar kormány által képviselt nemzeti értékektől.

„Soros György befolyása erősebb itt, Európában, mint az Egyesült Államokban. Ez a fő vadászterülete. Soros György itt, Magyarországon egy jól ismert név és márka”

– hangzik a film elején a magyar kormányfőtől. Orbán Viktor a későbbiekben elmondja: az országban Soros György hálózata több mint hatvan szervezettel működik, amelyek mindegyik a kormány politikájával szembehelyezkedve végzi (akna)munkáját.

Carlson ateista milliárdos üzletemberként festi le Sorost, aki „több évtizede vív háborút politikai, szociális és demográfiai fronton a Nyugaton”. Dollármillárdokat költött már nemzetek országhatárainak megszüntetésére és demokratikusan megválasztott kormányok megbuktatására, hogy helyükre ideológiai szövetségeseit, saját bábjait ültesse – mutat rá a műsorvezető. Mint mondja, „Soros erőfeszítései figyelemre méltóan hatásosnak bizonyultak” az Egyesült Államokban, ahol – a kiemelt példa szerint – a kulcspozíciókba juttatott Soros-ügyészek elutasítják a törvények betartatását. Soros emellett Európát és Amerikát is migránsok millióinak feltétel nélküli befogadására bátorítja.

„Ám Soros minden igyekezete ellenére létezik egy ország, amely hatékonyan ellenáll az erőfeszítéseinek. Ez éppen az a hely, ahol ő maga is született: Magyarország.”

A huszonöt perces riportfilmjében Carlson és megszólaló szakértői Magyarországot komoly és modern országként írják le, amely hosszú és vérzivataros történelme során többször került idegen elnyomás alá, és többször vívta ki szabadságát. A műsorvezető büszke és öntudatos nemzetként jellemzi a magyarokat, akik ellentámadásba kezdtek, amikor Soros civil szervezetei az országra rontottak. Orbán Viktort nagyon komoly és intelligens politikusként mutatja be, „aki harminc éve van a politikában, mégis meglepően normálisnak tűnik”, és akinek fontos szerepe volt abban, hogy az oroszok 1989-ben kivonultak az országból.

(Soros) erőteljes narratívát hoz létre azzal, hogy az általa finanszírozott civil szervezeteken keresztül tisztára mossa agresszív politikai véleményét, amelyek teljesen kritikátlanul keringenek a médiában szerte a világon – magyarázza a műsorvezető, kiemelve, hogy

a liberális mainstream médiában rendre az antiszemitizmus vádjával próbálják elhárítani a Soros tevékenységét minősítő támadásokat.

Ezzel kapcsolatban a filmben bejátsszák a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel készült korábbi CNN-interjú részletét, amelyben a tárcavezető a Soros-ellenes retorikát számonkérő, antiszemitizmussal vádaskodó riporternek visszakérdez:

„Miért ne lenne jogunk reagálni arra, ha a pénze, a média meg az általa finanszírozott ellenzék és az NGO-k segítségével minket támadó Soros a miniszterelnökünket tébolyultnak, az országunkat pedig maffiaállamnak nevezi? Ennek semmi köze sincs a vallásához.”

A filmben hangsúlyos szerep jut az ország déli határkerítésének is. Miként Tucker Carlson rámutat, Magyarország még csak nem is a régió leggazdagabb országa, mégis sikerült viszonylag gyorsan felhúzni egy határkerítést a déli határra. A műsorvezető szerint Magyarországot megbüntették az illegális határátlépők kizárásáért, Orbán Viktor viszont állja a sarat az Európai Unióval szemben.

A filmben Novák Katalin, a kormánypártok köztársaságielnök-jelöltje emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a népességcsökkenést nem gyerekek importálásával, hanem a magyar családok támogatásával kívánják megállítani.

Rod Dreher író, publicista a filmben úgy fogalmaz:

„Soros György itt, Magyarországon egy jól ismert név és márka. Magyarország nem akarja elpusztítani önmagát. Globalizmus, liberalizmus, nyitott határok. Soros az az ember, aki mindezt képviseli.”

Tucker Carlson új műsorának előzetesét Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára osztotta meg közösségi oldalán: