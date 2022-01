Buldózer az elnöki székben? - Valérie Pécresse portré

2022 áprilisában Párizsra veti vigyázó szemét a világ, ugyanis Franciaország elnököt választ. Európa egyik meghatározó államának polgárai több jelölt közül választhatnak. Emmanuel Macron elnöknek a politikai színtér számos részéről lesznek kihívói.

Valérie Pécresse 1967-ben látta meg a napvilágot Párizs elegáns városnegyedében, Neully-sur-Seine-ben. Az értelmiségi családból származó elnökjelölt édesapja közgazdász, anyai nagyapja pedig pszichiáter volt, aki a második világháború éveiben részt vett a francia ellenállási mozgalomban.

Gondtalan gyermekkor

Pécresse kisgyermekkorában Versailles-ban élt, magániskolába járatták. 15 évesen a híres szovjet üdülőhely, Jalta melletti Artyek úttörőtáborba került nyelvtanulás céljából. A szovjet kalandot követően keletebbre indult, és meg sem állt Tokióig, ahol munka mellett japánul tanult.

Tokió, 1990. november 11. Fotó: MTI Fotó: Nagy Z. László

Felsőfokú tanulmányait Franciaországban végezte, folytatott stúdiumokat a Párizsi Dauphine Egyetemen, a Charles de Gaulle által alapított – elitista – káderképzőben, az ENA-ban, illetve a világ egyik legjobb üzleti iskolájában, a párizsi HEC-ben. A neves iskola padjait olyan hírességek koptatták, mint az egykori francia elnök, François Hollande vagy Dominique Strauss-Kahn az IMF korábbi elnöke. Pécresse a kilencvenes években oktatott egyetemen is, különböző államigazgatási pozíciókat töltött be, valamint képviselőséget is vállalt.

Lépésről lépésre

1997-ben feljebb lépett a politikai ranglétrán, az akkori köztársasági elnök, Jacques Chirac tanácsadócsapatának lett tagja, 2007-ben pedig Felsőoktatási és Kulturális miniszterré nevezték ki a konzervatív, François Fillon kormányában. A 2010-es években párhuzamosan vett részt a regionális és az országos politikában; költségvetési miniszter és kormányszóvivő is volt. A Brexit-re reagálva támogatta, hogy londoni cégek, bankok Franciaországba költözzenek, kijelentette: „országa piros, fehér, kék szőnyeget terítve várja az angol bankokat.” Ezt követően megalapította saját pártját, a Legyünk szabadok! mozgalmát, de nem szakadt el a Republikánusoktól sem, így 2021 decemberében a párt kongresszusa elnökjelöltté választotta.

Budapest, 2008. szeptember 15. Valérie Pécresse, az EU soros elnökségét betöltő Franciaország felsőoktatási és kutatási minisztere mosolyog az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón a Magyar Tudományos Akadémián. MTI Fotó: Soós Lajos

A „buldózer” programja

Valérie Pécresse a jobbközép jelöltjeként Jacques Chirac-ot tartja politikai mentorának – beszédeiben rendszeresen utal a nagy formátumú politikusra –, kiemeleten ragaszkodik a költségvetési szigorhoz. Vallja, „ha egy férfi kiabál, akkor vezetőnek tartják, ha ugyan ezt egy nő tesz, akkor hisztérikának”. Pécresse leginkább a középosztályhoz tartozó, vallását rendszeresen gyakorló, idősebb generáció szavazataira számíthat az elnökválasztáson. A jobbközép jelöltje a bevándorlás kapcsán kijelentette, hogy elektromos Karcherrel (német kisgép márka, amelynek neve Franciaországban a tisztítás egyik szinonimája) fogja megtisztítani azokat a területeket, ahol nem a törvény az úr. Míg önmagát egyharmad részben Thatchernek, kétharmad részben Merkelnek gondolja, ellenfelei – erőteljes politikai érdekérvényesítő stílusa, és határozottsága miatt – buldózernek hívják.

A követői által erős, független nőnek titulált Pécresse, Alstom-alelnök férjével és három gyermekével él. A 2022. január végi közvéleménykutatások szerint 14 százalékon áll.

Kapcsolódó tartalom

Nyitókép: Valérie Pécresse, a Párizs körüli Ile-de-France régió elnöke, miután a legnagyobb ellenzéki pártnak számító jobbközép Köztársaságiak (LR) államfőjelöltjének választották Párizsban 2021. december 4-én. MTI/EPA/Christophe Petit Tesson