Állampolgári kezdeményezésű előválasztást tart a baloldal Franciaországban

Franciaországban úgynevezett népi előválasztás kezdődött csütörtökön az interneten a legalkalmasabb baloldali elnökjelölt kiválasztására. Az állampolgári kezdeményezésre létrejött internetes szavazásra 467 ezer választópolgár iratkozott fel, de maguk az elnökjelöltek nem támogatják a kezdeményezést.

A feliratkozók hét baloldali jelöltről szavaznak, köztük Christiane Taubira volt szocialista igazságügyi miniszterről, aki a közelmúltban jelentette be, hogy elindul az áprilisi elnökválasztáson. Ő számít az állampolgári konzultáció legnagyobb esélyesének.

Három legfőbb baloldali riválisa, a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon, Párizs szocialista főpolgármestere, Anne Hidalgo és a Zöldek jelöltje, Yannick Jadot hiába kérte a szervezőket, hogy róluk ne szavazzanak a feliratkozók, az ő nevük is szerepel a listán. Mindhárman jelezték, hogy az eredményt nem fogják elismerni.

A vasárnapig tartó internetes szavazáson a négy legismertebb baloldali jelöltön kívül a nagyközönség számára teljesen ismeretlen, a civil társadalomból érkezett baloldali állampolgárok nevei is szerepelnek.

A szervezők szerint a folyamattal szeretnék ráirányítani arra a jelöltre a figyelmet, aki képes összefogni a baloldalt.

A felmérések szerint bár a baloldali jelöltek együttesen akár a szavazatok egyharmadát is megszerezhetik, külön-külön egyiküknek sincs esélye l0 százaléknál nagyobb támogatottságot elérni, és eséllyel indulni Emmanuel Macron államfővel és a jobboldali jelöltekkel szemben.

Valamennyi közvélemény-kutatás szerint ha most tartanák az elnökválasztást, továbbra is Emmanuel Macron végezne az élen az első fordulóban 23 és 25 százalék közötti támogatottsággal, s nagy fölénnyel jutna be a második fordulóba. A jobboldali jelöltek között viszont szoros küzdelem folyik a második helyért. Marine Le Pennek, a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés jelöltjének és Valérie Pécresse-nek, a jobbközép Köztársaságiak pártja jelöltjének 16-17 százalékos eredményt jeleznek a felmérések, míg Éric Zemmour publicista jelenleg a negyedik helyen áll 13-14 százalékos támogatottsággal.

Az elnökválasztás első fordulóját április 10-én, a másodikat április 24-én rendezik.