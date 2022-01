Zöldek támadása: a gáz és az atom se jó Európának

A hétvégén fontos állomásához érkezett az energiatermelésről szóló brüsszeli vita: az Európai Bizottság (EB) egy olyan javaslattervezetet fogalmazott meg, amely szerint fenntartható a nukleáris energiával vagy akár a földgáz felhasználásával megvalósuló energiatermelés is mindaddig, amíg a megújuló technológiák nem tudják utolérni a modern gazdaság igényeit. Az EB zöldfinanszírozással kapcsolatos tanácsadói csoportja bírálta a tervezetet.

„A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ígéretek nagy része is a távoli jövőben marad. Az energiabiztonság szél- és napenergiával való eléréséhez fejlett energiatárolási technológiákra lesz szükség, például olyan akkumulátorokra, amelyek nem léteznek. A bizottság most úgy döntött, hogy engedélyezi a nukleáris és gázberuházásokat az energiaellátás stabilitásának növelésére mindaddig, amíg a megújuló technológiák nem tudják utolérni a modern gazdaság éjjel-nappal, minden időjárási körülmények között szükséges áramellátását” – ismerteti a kialakult álláspontot The Wall Street Journal (WSJ) európai kiadása.

A lap arra a brüsszeli javaslattervezetre reagált, amelyet még tavaly december 31-én terjesztett elő a bizottság, s amelyről péntekig (január 21-ig) lehetett konzultálni. Az uniós országoknak és a különféle, a döntéshozatalban mérvadó testületeknek mostanáig volt lehetőségük arra, hogy elemezzék a javaslatot és elküldjék észrevételeiket.

Feltételek a jövőben, energiatermelés a jelenben

Az Európai Bizottság zöldfinanszírozással kapcsolatos tanácsadói csoportja bírálta Brüsszel azon terveit, hogy a gázt és az atomenergiát „átmeneti” energiaforrásként jelöljék meg az EU fenntartható pénzügyi rendszertanában – számol be az Eurativ.com.

„A fosszilis gáz messze nem zöld, még akkor sem, ha figyelembe vesszük a javasolt kritériumokat, amelyek szerint a gáztüzelésű erőműveknek fokozatosan növekvő arányban kell olyan alacsony szén-dioxid-kibocsátású tüzelőanyagokat felhasználniuk, mint a biometán vagy a hidrogén” – írták.

A javaslattervezet szerint a gáztüzelésű erőművek átmeneti beruházási címkét kapnának,

ha 2026. január 1-jétől legalább 30 százalékban megújuló vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázokat, 2030. január 1-jétől pedig legalább 55 százalékban megújuló vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázokat használnak fel energiatermelésre. A bizottság továbbá azt javasolja, hogy 2036. január 1-jétől minden gáztüzelésű erőműnek át kell állnia megújuló vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázokra ahhoz, hogy megkaphassa az EU zöldberuházási címkét.

A tanácsadók szerint azonban ezek a kritériumok nem felelnek meg az uniós éghajlatváltozási törvénynek, amelynek célja, hogy a kibocsátást 2050-re nettó nullára csökkentsék. „Csak a 100 g CO2e/kWh-nál alacsonyabb, fosszilis gázüzemű tüzelőanyagokkal történő villamosenergia-termelésből származó, az életciklus során keletkező üvegházhatású gázok kibocsátása biztosítja az egyes gáztüzelésű energetikai létesítmények jelentős hozzájárulását az éghajlatváltozás mérsékléséhez” – tették hozzá.

Ki győzhet?

A környezetvédelmi tanácsadók gázellenes álláspontja

éles ellentétben áll a német kormány által most képviselt nézetekkel is,

amely szerint a fosszilis gáz „hídként” szolgálhat az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiarendszer felé, és segíthet Németországnak a szén gyorsabb kivezetésében.

Sebastien Godinot, a Természetvédelmi Világalap európai irodájának vezető közgazdásza így fogalmazta meg a zöldek álláspontját, melyet az Euractiv.com idézett: „A tudományt eddig is próbálták elfojtani, de ma a platform megafont adott neki: a fosszilis gáz óriási kibocsátásokat generál, az atomenergia pedig erősen radioaktív hulladékot termel, amelyet még mindig nem tudjuk, hogyan kezeljünk”.

Csakhogy ez az álláspont – többek között – azzal a francia energiapolitikai törekvéssel is szemben áll, mely a nukleáris energiát zöldenergiaként szerepeltetné az EU híres-hírhedt taxonómiarendeletében.

A zöld energiára való átállást sulykoló baloldali-ökopárti politikai csoportok, melyek mind a brüsszeli „vízfej” intézményeiben, mind a nyugat-európai nemzetállamok törvényhozásában és helyi politikai döntéshozó testületeiben is túlsúlyt képviselnek, az elmúlt évtizedekben elérték az atomerőművek és az úgynevezett fosszilis energiát felhasználó erőművi rendszerek jelentős részének leállítását, ám az olyan alternatív rendszerek, mint a szélerőművi park a nyáron az Északi-tengernél leállt széláramlatok miatt nem voltak képesek a mesterségesen előidézett kapacitáshiányt pótolni.

A Covid-19 okozta leállások után meredek „felpattanással” újrainduló európai gazdaságot sokkszerű csapásként érte az energiahiány.

Kapcsolódó tartalom

A bizottság javaslata valószínűleg megkapja a szükséges támogatást a kormányok többségétől – fűzi hozzá mindehhez, a kialakult vészhelyzetre utalva, a WSJ. A tervhez azonban az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges, ami újabb csatározást válthat ki. Vajon a zöldek ideológiája vagy a tapasztalatokra, a realitásra alapozó gyakorlatias álláspont kerül ki győztesen?

A címlapfotó illusztráció.