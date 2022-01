„Nem öltem meg a nagybátyámat!” – Tagadja, hogy halott rokonát vitte volna a postára

A rendőrség szerint a 66 éves Peader Doyle már jóval korábban halott volt, mielőtt a két férfi, az unokaöccse és annak barátja bevitte volna a carlowi Hosey üzletben található postahivatalba, hogy kikérje a nyugdíját – írja a The Irish Times.

A boncolás megállapította, hogy nem történt idegenkezűség, de a nyugdíjas halála akár már péntek reggel is beállhatott. Nem tisztázott még azonban, hogy a férfi az otthonában halt-e meg, mintegy 500 méterre a postahivataltól, és már halott volt, amikor az unokaöccse, Declan Haughney és társa elvitte a házból.

Haughney, aki évek óta a nagybátyjával lakott, a nyomozóknak azt mondta: a rokona még élt, mielőtt elhagyta volna a házat, és úgy gondolja, hogy az idő alatt halhatott meg, amíg a hídhoz értek. A 40 éves férfi váltig állítja, hogy az idős férfi a postán kapott szívrohamot, és társával együtt pedig már csak azt érezte, hogy a test egyre jobban nehezedik. A rendőrség úgy véli, hogy ezek fényében felmerül a kérdés, hogy Haughney és barátja miért rohant el a postáról, miután észrevette, hogy Doyle meghalt, és engedte el a testét, miért nem maradt a helyszínen és értesítette azonnal a mentőket.

„Nem öltem meg a nagybátyám, nem akartam kirabolni. Nem vagyok hülye, hogy besétáljak egy halott emberrel a postára. Csak azért vádoltak meg, mert már ültem. De mindez 15 éve volt, mégis előhozzák az emberek. Az egész város megint rólam beszél, gyilkosnak neveznek, többször meg is vertek” – mondta az Irish Mirrornak Haughney, aki bevalotta, hogy

„Peader teljesen normálisan járt, majd egyszer csak vonszolni kezdte a lábát, ezért közrefogtuk, majd úgy mentünk tovább. Amikor a postára értünk és sorba álltunk, a teste egyre nehezebb lett, elengedtük, ekkor egyszer csak a földre rogyott. Nagyon megijedtem, nem tudtam, mit csináljak, elfutottam. De miért akarnám megölni a nagybátyám, amikor vele élek egy házban, és együtt fizetjük a lakbért és a rezsit?”

Haughney vallomást tett a rendőrségnek, amely nem tartóztatta le, de továbbra is nagy erőkkel nyomoz az ügyben.

