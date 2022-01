Migránsáradat Lampedusán: a helyiek tiltakoznak, a bevándorlókat tesztelés és oltás nélkül is beengedik

Fedélzetén 319 migránssal kötött ki szerda hajnalban a spanyol tengeri mentőszolgálat hajója a Kanári-szigeteken. Az illegális bevándorlókat hat különböző csónakból mentették ki a nyílt tengeren, volt olyan lélekvesztő, amelyikben 120 embert zsúfoltak össze az embercsempészek.

Megállás nélkül érkeznek a migránsok a Marokkóhoz közel fekvő atlanti-óceáni szigetekre.

Tavaly több mint 22 ezren érték el az Európai Unió területét ezen a szakaszon, vagyis nagyjából annyian, mint egy évvel korábban. Az embercsempészek egyre kevésbé törődnek az illegális bevándorlók biztonságával: 2021-ben több mint négyezren vesztek a tengerbe átkelés közben, kétszer annyian, mint a megelőző évben.

A tengeren hánykolódó egyiptomi és bangladesi illegális bevándorlók közül heten kihűlés miatt haltak meg. Alig négy nappal korábban 305 migránst vettek a fedélzetükre egy bárkáról a parti őrség hajói. A túlzsúfolt csónak utasait ugyancsak Lampedusára szállították.

The #Italian Coast Guard rescued 305 #migrants off #Lampedusa. The vessel was close to capsizing. 💔pic.twitter.com/ySPv1j1rGC

— Auron (@auron83591234) January 22, 2022