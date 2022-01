Megásatta a pedofillal a saját sírját az apa: már nem gyilkosság a vád

A rendőrség, amelyet a férfi azonnal értesített, miután eltemette halott barátját a megásott sírba, úgy vélte, hogy Matroszov gyilkosságot követett el. Ő ezt sosem tagadta, de azt állította, hogy Szviridovot

A bíróság elsőre gyilkossággal vádolta meg Matroszovot, nemrég azonban ejtette ezt a vádat, amely helyette arra módosult, hogy öngyilkosságra kényszerítette a barátját, így a büntetése is enyhébb lehet.

Dad who ‘made paedo who raped daughter dig own grave’ NOT to face murder charge

A DAD who forced his paedo pal to dig his own grave after he raped his six-year-old daughter will NOT be charged with murder. The father was accused of knifing friend Oleg Sviridov HERO DAD pic.twitter.com/6stCkwndo0

