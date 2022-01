Elhunyt a pénteki New York-i lövöldözés második rendőráldozata

Egy második New York-i rendőr is életét vesztette, miután pénteken Harlemben meglőtték. Keechant Sewell, New York rendőrfőnöke a 27 éves Wilbert Morát háromszoros hősnek nevezte – írja a CBSNews amerikai portál. Úgy fogalmazott: „Wilbert a szolgálatot választotta, feláldozta az életét, hogy megvédjen másokat, és még a halálában is életet adott a szervadományozáson keresztül. Fejet hajtunk, szívünk nehéz.”

Wilbert is 3 times a hero. For choosing a life of service. For sacrificing his life to protect others. For giving life even in death through organ donation. Our heads are bowed & our hearts are heavy. pic.twitter.com/8JiWGbUYTn



Morát két járőrtársával együtt pénteken egy fiával vitába keveredett anya hívására érkezett a harlemi lakáshoz, ahol tüzet nyitottak rájuk. Mora egyik társa, a 22 éves Jason Rivera rendőr a helyszínen életét vesztette, Mora súlyosan megsebesült, és a harlemi kórházba szállították, ahol megműtötték. Később átszállították a NYU Langone Egyetemre, de haláláig kritikus állapotban volt. A feltételezett lövöldöző, a 47 éves Lashawn McNeil hétfőn belehalt sérüléseibe.

Joe Biden elnök kedden a Twitteren azt írta, hogy, „mélyen elszomorít Wilbert Mora rendőr elvesztése a múlt pénteki értelmetlen lövöldözésben. A mai nap szomorúan emlékeztet arra, hogy a bűnüldöző szervek férfijai és női tagjai milyen kockázatokkal néznek szembe, hogy megvédjenek minket, és hogy mindannyiunknak tennünk kell azért, hogy véget vessünk a fegyveres erőszaknak”.

I’m deeply saddened by the loss of NYPD Officer Wilbert Mora as a result of last Friday’s senseless shooting.

Today is a sad reminder of the risks the men and women of law enforcement face to protect us, and of the work we all must do to end the scourge of gun violence.

— President Biden (@POTUS) January 26, 2022