Az esküvő napjáig tartott a világ legrövidebb házassága

A szíriai énekesnő Lamis Kan Mesaytara című dala egy domináns nőről szól, akit nem lehet irányítani, a férfi pedig, akit megszerez magának, csak és kizárólag az övé lehet, ha pedig más lányokra néz az utcán, az őrületbe kergeti – írta a News18. A számot a feleség kérte a lagzin.

Ha pedig pusztán maga a dal nem lett volna elég bosszantó az újdonsült férj számára, a neje ezt még tetézte azzal, hogy önfeledten táncolni is kezdett rá, amivel végképp kihúzta a gyufát. A férj és a családja teljesen kiábrándult, óriási vita alakult ki, amelynek válás lett a vége.

Érdekesség, hogy nem ez az első eset, hogy pontosan ez a dal vetett véget egy frissen kötött házasságnak. Tavaly ugyanis egy szintén muszlim férfi döntött a szakítás mellett, miután az arát erre a dalra látta táncolni.

Man divorces wife during wedding reception after song causes family row https://t.co/hcGoR13ijg

— indy100 (@indy100) January 24, 2022