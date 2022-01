Tragédia az Afrika-kupán, legalább nyolcan meghaltak

A helyi szurkolók a Comore-szigetek elleni nyolcaddöntő találkozóját szerették volna megtekinteni, ám a stadionba történő bejutás közben többen bepánikoltak. Az emberek azonnal megpróbáltak menekülni, miközben azonban legalább nyolc embert halálra tapostak.

Az Olembe stadion befogadóképessége 60 ezer fő, a koronavírus-járvány miatt azonban a szervezők úgy döntöttek, hogy 48 ezer főre korlátozzák azt, amíg a kontinensbajnokság tart. A hétfő esti mérkőzést azonban 50 ezren akarták volna látni, annak ellenére, hogy jóval kevesebb jegyet adtak el rá.

At least 20 football fans were injured in a stampede at the Olembe stadium in Yaounde Monday night.

Eye witnesses say people were trampled upon as fans forced their way into one of the entrances of the stadium hosting the game between Cameroon and Comoros. #AFCON2021 pic.twitter.com/NCs5wb24vi

