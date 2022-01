Több uniós országban tüntettek a koronavírus-járvány ellen hozott intézkedések miatt

Sorra szerveződnek a tüntetések az uniós országokban a járványkorlátozások miatt. Több, mint százezren tüntettek Franciaországban, tízezrek vonultak utcára Bécsben és Brüsszelben, de megmozdulások voltak Barcelonában és Helsinkiben is a bevezetett korlátozások ellen. A demonstrációkon a kötelező oltást, a karantént és a maszkviselési szabályok ellen vonultak az utcára az emberek.

50 ezres tüntetés volt Brüsszelben

Ötvenezres tömeg gyűlt össze a belga fővárosban, az Europeans United szervezésével, ahol szintén a kötelező maszkviselés és az oltakozás ellen tiltakoztak. A résztvevők megrongálták az EU diplomáciai szolgálatának székházát, az erőszakossá vált demonstrációt a rendőrség oszlatta fel, vízágyúval és könnygázzal. Sajtóhírek szerint a megmozdulás eredetileg békés volt, de rendbontók keveredtek a tömegbe, akik petárdázni kezdek, kukákat borogattak és kidobott karácsonyfákat gyújtottak fel. Mintegy hatvan főt tartóztattak le, tizenkét tüntető és egy rendőr került kórházba. A Europeans United szervezet elnöke, Tom Meert a sajtónak azt nyilatkozta, az intézkedések „antidemokratikus” volta ellen tüntettek. A szervezet azt is bírálja, hogy a kormány nem szervezett nyilvános vitát szakemberekkel a döntések meghozatala előtt. Reakcióul a belga kormányfő pénteken bejelentette, hogy a meglévő korlátozásokon lazítanak, de a védettségi igazolvány érvényességéhez kötelező lesz a harmadik oltás.

Országszerte 105 ezer ember tüntetett Franciaországban

Párizs, 2022. január 22. A koronavírussal szembeni védettségi igazolás ellen tüntetnek Párizsban 2022. január 22-én. MTI/AP/Rafael Yaghobzadeh

A francia fővárosban is zavargások voltak. Elsősorban a tanárok fejezték ki nemtetszésüket, az oktatási minisztérium értesülése szerint a pedagógusok több mint harmada vett részt a tüntetéseken. A tanárok nem csak a járvány megfékezésére bevezetett intézkedéseket nehezményezik, hanem azt is, „ahogy a kormány a pedagógusokkal bánik”. A tüntetők szerint, a folyamatosan módosuló szabályokat már nem lehet követni. A zavargásokon 10 rendőr megsérült, 34 embert állítottak elő. Emmanuel Macron francia elnök azt nyilatkozta, kifejezetten bosszantani szeretné az oltatlanokat, ez tudatos stratégia, melyet folytatnak is a végsőkig. Macron kijelentése után 3 százalékponttal csökkent támogatottsága.

40 ezren tüntettek Bécsben

Többtízezres tömeg vonult Bécs utcáin a védőoltás kötelezővé tétele ellen. A rendőrség szerint a tiltakozás békés volt, de egy bizonyos ponton a tiltakozókat meg kellett fékezni, amikor át akartak törni egy rendőrségi kordonon. Több embert is őrizetbe vettek, a rendezvényt több száz rendőr biztosította. A kormány által elrendelt oltási kötelezettség februárban lép érvénybe.

Feloszlatta a rendőrség a demonstrálókat Hamburgban

Hamburg, 2022. január 15. Szolidaritást követelő és az öszeesküvés-elméleteket, valamint a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló intézkedések ellen tervezett tüntetést elutasító emberek vonulnak Hamburgban 2022. január 15-én. A tervezett járványügyi intézkedések elleni tiltakozást a hatóságok betiltották. MTI/EPA/Focke Strangmann

Az egyik legnagyobb megmozdulást Hamburgban szervezték, amelyen körülbelül 16 ezren vettek részt a rendőrség szerint. A szervezők hangosbemondón keresztül figyelmeztették a résztvevőket, hogy viseljenek maszkot és tartsák az előírt távolságot. Ennek ellenére sokan nem tettek eleget a felszólításnak. A tüntetést a rendőrség oszlatta fel.

Rohamrendőrök oszlatták fel a holland zavargásokat

Tavaly november 20-án kezdődtek tüntetések Hollandiában a bevezetett, és a tervezett szabályok ellen. A szombati tüntetéseket kiemelt rendőri készültség kísérte, miután pénteken Rotterdamban úgy elfajult a korlátozásellenes tüntetés, hogy a rendőrség éles lőszerrel volt kénytelen figyelmeztető lövéseket leadni, összesen heten megsérültek, köztük több rendőr is.

Múlt hét vasárnap, január 23-án rohamrendőröknek kellett feloszlatni az amszterdami tüntetést. Holland sajtóbeszámolók szerint nagyjából kétezren vettek részt a demonstráción, a Rijksmuseum előtt. A tér kiürítését a polgármester rendelte el. A hírek szerint a felszólításra többen is elhagyták a teret, de sokan még így is tovább vonultak a közeli Vondelparkhoz.

Címlapfotó: Vízágyúval oszlatják a koronavírus-járvány ellen hozott intézkedések és az oltási politika ellen tiltakozó tüntetőket Brüsszelben 2022. január 23-án. A belga kormány január 21-én koronavírus-járványbarométert vezetett be, amely nyomon követi a pandémia alakulását Belgiumban. A barométeren három szín – a sárga, a narancssárga és a vörös – jelzi majd, hogy az adott időszakban mennyire súlyos a járvány, és milyen intézkedéseket kell hozni a különböző ágazatokban. MTI/AP/Geert Vanden Wijngaert