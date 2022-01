Tanárok manipulálhattak egy 11 éves kislányt a nemi identitását illetően

Egy kaliforniai édesanya szerint két tanár titokban manipulálta 11 éves kislányát, hogy azt higgye, transznemű fiú – számolt be a brit DailyMail.

Jessica Konen egy hete feljelentette a tankerületi hivatalt azzal, hogy a Buena Vista általános iskola két tanárnője, Lori Caldeira és Kelly Baraki eleinte azt sugallták a kislánynak, hogy biszexuális, később pedig arról győzködték, hogy ő valójában egy transznemű fiú.

Mom claims ‘two teachers secretly manipulated daughter, 11, into believing she was a transgender boy’ https://t.co/NasLaFXEuR

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 25, 2022