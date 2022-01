Súlyos terrortámadás áldozatának röntgenképeivel akart meggazdagodni az orvos

Furcsa per vár egy párizsi közkórház egyik vezető orvosára, amiért állítólag megpróbált digitális művészi alkotásként – úgynevezett NFT-ként – eladni egy röntgenfelvételt, ráadásul engedély nélkül – számolt be róla a Mediapart nevű online oknyomozó portál értesüléseire hivatkozva a Magyar Nemzet.

A lap szerint a felvétel a kávéházat, éttermet és színházat magába foglaló, a párizsi Stade de France stadion mellett található Bataclan szórakoztató központ elleni 2015. november 13-i terrortámadás egyik túlélőjéről készült, s az áldozat alkarját ábrázolja, benne egy Kalasnyikov-fegyver beágyazódott lövedékével. A Deutsche Welle német közszolgálati csatorna értesülése szerint az orvos

Martin Hirsch közölte, hogy mind orvosetikai, mind büntetőjogi eljárást fog kezdeményezni a sebész ellen.

„Ez a tett szöges ellentétben áll a hivatás gyakorlásával, veszélybe sodorja az orvosi titoktartást, valamint ellentétes a párizsi kórházak közszolgáltatásról megfogalmazott értékeivel” – nyilatkozta az igazgató. A Mediapart szerint a meg nem nevezett áldozat egy fiatal nő, akinek barátja egyike volt a Párizs több pontján végrehajtott dzsihadista terrortámadás 130 halálos áldozatának.

French surgeon attempted to sell an X-ray of a concert-goer who was shot during the 2015 attack on the Bataclan music hall without consent. The image shows forearm containing a Kalashnikov bullet. Now the man faces legal action and a possible disciplinary charge 🙅🏽#clctbl #NFTs pic.twitter.com/MtqMPSyYSF

— Collectible. NFT aggregator (@collectible_to) January 24, 2022