„Micsoda hülye, a k*rva anyját!” – Joe Bidennek ismét gondja akadt a kényelmetlen újságírói kérdésekkel

Az újabb incidens hétfőn történt, amikor az elnök a Versenytanáccsal és kabinetjének tagjaival találkozott, hogy megvitassák az amerikai gazdaság fellendítésének módjait. Miután Biden egy sor előre begyakorolt tételmondatot elsütött, több újságíró kérdéseket kiabált felé, mielőtt kikísérték őket a teremből – számolt be róla a Fox News.

A valódi válaszokra kíváncsi riporterek között volt a hírcsatorna fehér házi tudósítója, Peter Doocy is, aki arról kérdezte az elnököt, hogy szerinte az infláció hatással lesz-e az idei kongresszusi választásokra?

– csattant fel a bekapcsolt mikrofonról megfeledkező Biden a kabinetjének.

A sértett riporter később beszámolt róla, hogy egy órával az esetet követően az elnök felhívta telefonon, hogy elnézést kérjen.

Biden caught on hot mic calling Peter Doocy a “stupid son-of-a-bitch” when he asked a question about inflation pic.twitter.com/sA4dDIKTn1

— Greg Price (@greg_price11) January 24, 2022