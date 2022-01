Francia lapok az ukrán válságról: Európa nem járhat jól

„A gazdasági szankciók alapvetően senkinek sem jók. Gyengíteni fogják a stagnálás időszakában élő és a recesszióhoz közel álló orosz gazdaságot. Ha fokozzák ezeket a büntető intézkedéseket,

– mintegy összefoglalja az orosz-ukrán konfliktus esetleges hatásaival, az amerikai megközelítéssel kapcsolatos francia fenntartásokat a Nemzetközi Kapcsolatok Kutatóintézete (Ifri) „Oroszország/NIS” Központjának igazgatója a CDSE című biztonságpolitikai lapnak adott nyilatkozata.

Thomas Gomart rámutatott: az ukrán válság mindenekelőtt Oroszország számára jelent biztonsági kihívásokat.

„Ukrajnai válság:

ismertetve Szergej Lavrov orosz és Antony Blinken amerikai külügyminiszter genfi találkozóját.

A frankofón országokban is fogható közszolgálati televíziós csatorna honlapjának cikkéből is kiderül, hogy élénken figyelemmel kísérik a krízis európai visszhangjait: „Olaf Scholz német kancellár és Boris Johnson brit miniszterelnök az USA megtorlással kapcsolatos fenyegetéseit megismételve arra figyelmeztetett, hogy Oroszországnak “jelentős és súlyos” költségekre kell számítania Ukrajna katonai agressziója esetén”.

A csatorna idézi Annalena Baerbockot, a német diplomácia vezetőjét, aki a nyugati országok egységét kifejezve biztosította támogatásáról Amerikát, ám megjegyezte, hogy egy Oroszország elleni fellépés „gazdasági következményekkel” járna Európára nézve.

A TV5 idézi Jean-Yves Le Drian francia külügyminisztert is, aki óva intette az oroszokat attól, hogy a második világháború utáni Európát alakító konferencia után majdnem 77 évvel valamiféle új “Jalta 2”-re, tehát a befolyási övezetek új felosztására törekedjen a Kelet és a Nyugat között.

Kiemelt figyelemmel kíséri a francia sajtó az Ukrajna elleni fellépést nem túl lelkesen támogató Berlin magatartását. A radikális baloldali Le Monde arról ír, hogy a szövetségesek szemrehányást tesznek Németországnak, amely „az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal és a balti országokkal ellentétben nem hajlandó fegyvert szállítani Ukrajnának. A Sky News műsorában Vadym Prystaiko, Ukrajna londoni nagykövete felidézte a második világháború emlékét, mondván, az ukránok “még emlékeznek” , amit Németország “a területünkkel tett” ebben az időszakban. A Le Monde hozzáteszi, hogy

egy invázióval fenyegetett szövetséges országgal szemben. A Le Monde szerint a kereszténydemokraták kijelentették, hogy támogatják az Ukrajnába irányuló fegyverszállítást.

A feszültség feloldására, a konfliktus eszkalálódásának megakadályozására törekszik Emmanuel Macron – idézi az Elysée palota közleményét a francetvinfo.fr.

A köztársasági elnök mely a „deeszkaláció” kifejezést használta.

