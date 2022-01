Visszafogta magát az egyik transznemű úszó, hogy a másik transznemű úszó legyőzhesse

Sorozatos győzelmeinek köszönhetően Lia Thomas számára egyenes út vezetett az országos bajnoki cím felé, de január elején a férfiból nővé vált úszó megmagyarázhatatlanul kikapott a Yale Egyetem transznemű úszójától, Iszac Henigtől egy pennsylvaniai versenyen.

– idézi Thomas korábbi férfi csapattársát az amerikai hírportál.

Thomas legyőzője, Henig biológiailag nőnek született, de már férfiként él, és bár eltávolíttatta a melleit, sajtóhírek szerint azért halogatja a hormonkezeléseket, hogy az érettségi előtt még a nők között versenyezhessen – írja a Breitbart.com.

„Az idejét elnézve szerintem nem is erőlködött” – mondta a Pennsylvaniai Egyetem úszója az OutKick.com-nak. „Tudom, hogy ők ketten barátok, és tudom, hogy beszélgettek a verseny előtt. Egyáltalán nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy pontosan ez történt” – tette hozzá a korábbi csapattárs. „Kívülről is jól látható, ha valaki »fulladozik« és direkt lassan úszik. Azt is meg lehet mondani, ha valaki nem próbálkozik, és úgy láttam, hogy Lia egyáltalán nem próbálkozott (200 méter gyorson).”

Reacting to ongoing debate over trans college athlete Lia Thomas competing on the women’s swimming team, “it’s very complicated,” says @MichaelPhelps. “We all should feel comfortable with who we are in our own skin. But I think sports should be played on an even playing field.” pic.twitter.com/brsq7t2vJW

— Christiane Amanpour (@amanpour) January 13, 2022