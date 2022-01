Ismét a metró elé löktek egy embert New Yorkban

Ismét egy embert löktek a metró elé New Yorkban – olvasható a CNN hírportálján.

Hozzátették, hogy a férfit kórházba könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A nyomozás folyamatban van, de letartóztatás eddig nem történt.

„Nem akarom azt mondani az embereknek, hogy úgy álljanak a peronon, hogy közben úgy érzik, veszélyben az életük, de mindenkinek távol kell maradnia a peron szélétől” – mondta Janno Lieber, a Fővárosi Közlekedési Hatóság elnöke a CNN-nek, majd hozzátette, hogy a Fővárosi Közlekedési Hatóság vizsgálja a peronok átalakításának lehetőségét.

