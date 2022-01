Hordóba zárva találták meg az eltűnt kislányt, a nevelőapát gyanúsítják a gyilkossággal

A kislány meggyilkolásával a nevelőapját, a 31 éves Justin Steint vádolták meg.

A nyomozás során kiderült ugyanis, hogy mialatt a rendőrség átkutatta a birtok körüli erdős, bozótos területet, Stein elvontatott egy csónakot a ház mellől, és megpróbálta a Hawkesbury folyóba dobni a kislány holttestét, de nem tudta beindítani a hajót.

We all need to stop calling this guy “step dad…” He is a monster. That is the only title he gets. Still awaiting on status update on her bio-mom to see if she had any involvement. #RIP #CharliseMutten #JustinStein pic.twitter.com/WZdlNKcAU5

— True Crime Sisters (@TrueCrimeSister) January 19, 2022