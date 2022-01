Halottal mentek a postára, hogy felvegyék a nyugdíját

Az eset péntek délelőtt történt Carlow-ban. Egy férfi belépett a Staplestown Roadon található üzlet postájának ajtaján azzal a céllal, hogy egy idős úr nevében vegyen fel nyugdíjat, a személyzet egyik tagja azonban közölte vele, hogy a kifizetésnél a nyugdíjasnak is jelen kell lennie – írta az Irish Times.

Az illető elment, majd hamarosan két másik személlyel tért vissza. Egyikük a 66 éves nyugdíjas volt, akit a két alak közrefogva támogatott be a posta épületébe, majd beállt vele a sorba. Egy nőnek feltűnt, hogy valami nem stimmel.

Gardaí are investigating the death of an elderly man in Co Carlow, whose body was brought into a post office by two other men, in what appeared to be an attempt to claim the deceased’s man’s pensionhttps://t.co/BTLgoSdcw6

