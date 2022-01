Az amerikai Virginia állam már nem abortuszpárti

Virginia állam igazságügyi minisztere jogi indítványt nyújtott be pénteken, amellyel visszavonja annak az abortuszpárti jogi szakvéleménynek a támogatását, amelyet a művi terhességmegszakítást támogató államok nyújtottak be korábban az amerikai alkotmánybíróság szerepét is betöltő legfelsőbb bíróságon (LB) - jelentette a National Review című amerikai lap.

A jobboldali-konzervatív kéthetilap online portáljának tudósítása szerint Jason Miyares virginiai republikánus igazságügyi miniszter a 2021. novemberi választáson győzte le demokrata párti elődjét, Mark Herringet, és a szintén újonnan megválasztott Glenn Youngkin kormányzóval és Winsome Sears kormányzó-helyettessel együtt szombaton iktatták be hivatalába. Virginia állam még Mark Herring miniszteri hivatali idején csatlakozott közel kéttucat baloldali vezetésű amerikai tagállamhoz, amely jogi szakvéleményt, úgynevezett amicus curiae-levelet küldött a szövetségi alkotmánybírósághoz, s a levélben szorgalmazta a Mississippi állambeli, abortuszt korlátozó törvény alkotmányossági vizsgálatát. A déli Mississippi a 15 hétnél idősebb magzatok élethez való jogát védi. A jogi szakvélemény, amelyet a hagyományosan liberális demokrata Kalifornia állam vezetésével nyújtottak be, amellett érvel, hogy a mississippi törvény alkotmányellenes, és arra kéri a szövetségi alkotmánybíróságot, hogy ne törölje el azokat a precedens értékű alkotmánybírósági döntéseket, amelyek létrehozták (Roe kontra Wade), illetve később fenntartották (Planned Parenthood kontra Casey) az alkotmányos jogot az abortuszhoz. Jason Miyares most ennek az abortuszpárti jogi szakvéleménynek a támogatását kívánja megszüntetni Virginia állam részéről. A National Review idézi a miniszter indítványát, amely szerint “Virginia állam többé már nem osztja a korábban benyújtott amicus curiae-levél érveit, és mostantól azt az álláspontot képviseli, hogy az amerikai alkotmány hallgat a művi terhességmegszakítás kérdéséről, ennélfogva az amerikai tagállamok lakosainak a joga dönteni az abortusz jogi helyzetéről és szabályozásáról”. Miyares indítványa ezt követően arra kéri a szövetségi alkotmánybíróságot, hogy hagyja helyben a Mississippi államban érvényes abortusztörvényt, és törölje el a korábbi jogi precedenseket az abortusszal kapcsolatban. Ez lényegében azt jelenti, hogy Virginia az Egyesült Államokban érvényben lévő abortusztörvény (az úgynevezett Roe kontra Wade) eltörlését szorgalmazza. “A Bíróságnak helyre kell állítania a bírói semlegességet az abortusszal kapcsolatos vitában azzal, hogy lehetővé teszi, az amerikai tagállamok lakosai maguk döntsenek ebben a kérdésben” – fogalmaz az indítvány. Mindeközben pénteken több ezren vettek részt a dermesztő hidegben az amerikai fővárosban, Washingtonban a “Séta az Életért” (March For Life) elnevezésű, évente megrendezett abortuszellenes tüntetésen, amelyet 1974 januárja óta minden évben megrendeznek. Az abortuszellenes mozgalom a következő napokban az Egyesült Államok nyugati partvidékén is több helyen tervez ilyen menetet. Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság 1973-ban hozta meg történelmi döntését a “Roe kontra Wade” peres eljárásban, amely lényegében alkotmányos jogot biztosít az abortuszhoz az Egyesült Államokban. A címlapfotó illusztráció.