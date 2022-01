Szexuális zaklatási botrány robbant ki a holland RTL-nél. Több tucatnyi nőt is zaklathattak a csatorna egy tehetségkutatójának vezetői, mentorai. Sőt, az egyik énektanár a kiskorú versenyzőket molesztálta a showműsor gyermekekkel készülő verziójában is. Az RTL vezetői azt állítják, nem tudtak semmiről. Nemrég Németországban derítettek fel egy óriási pedofilhálózatot, amelynek világszerte több százezer tagja is lehetett – számolt be az M1 Híradója.