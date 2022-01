Robbanások az éjszakai klubban, többen meghaltak

A tájékoztatás szerint a Bastos városrészben lévő Club Livben kitört tűz átcsapott egy olyan helyiségre, ahol gázpalackokat tároltak, és azok felrobbanása pánikot keltett a kerületben.

A halálos áldozatok mellett nyolcan megsérültek. A tüzet feltehetőleg beltéren használt tűzijáték okozta.

At least 16 people were killed and eight others were seriously injured when a fire broke out at a nightclub in Yaounde, Cameroon’s capital, authorities said https://t.co/hocfZ1IzkB pic.twitter.com/HvKe7mBLac

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 23, 2022