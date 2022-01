A kocsmárost királlyá koronáznák az apró szigeten

Az elmúlt kétszáz évben a Piel-sziget kocsmájának tulajdonosát a sziget királyává is koronázták. Most új vezetőt keresnek a pub és Piel élére.

A Piel-sziget – nagyjából egy kilométerre fekszik Anglia nyugati partjaitól a skót határ közelében – több szempontból is különleges: egyrészről aprócska mérete miatt, másrészről pedig azért, mert az elmúlt kétszáz évben kocsmájának tulajdonosát a sziget királyává is koronázták. Most új vezetőt keresnek a pub és Piel élére.

A mindössze ötven hektáros Piel-sziget a Furness-félsziget közelében fekszik, Észak-Angliában. A varázslatos szépségű sziget gazdag történelemmel rendelkezik, nem csoda, hogy április és szeptember között szabályosan megszállják a turisták, akik előszeretettel keresik fel a helyi kocsmát, a The Ship Inn-t is.

Úgy tudni, a pub története több mint háromszáz éves, az első feljegyzett tulajdonos, aki egyben földesúr is volt, 1746 és 1766 között élt a szigeten.

Az 1800-es évek óta pedig a kocsma vezetőjét Piel királyává is koronázzák, méghozzá úgy, hogy egy antik széken ülve, fején sisakot viselve, kezében rozsdás kardot tartva öntik nyakon egy vödör sörrel – olvasható a Food&Fine cikkében.

A rendhagyó koronázást követően a kocsmárosnak az egész szigetet felügyelnie kell, még a holtszezonban is.

A trón a hétköznapokban a kocsmában található, és a helyi szokás szerint csak akkor ülhetünk rá, ha a pub minden vendégének veszünk egy italt.

A pub most ismét keresi királyát, miután a korábbi bérlők felmondták a szerződésüket. A helyi önkormányzat közleménye szerint nyílt és átlátható közbeszerzést fognak lefolytatni, hogy megtalálják a megfelelő tapasztalattal rendelkező üzemeltetőt, aki tíz évre vállalja majd a The Ship Inn vezetését.

Az új „királlyal” szemben annyi elvárás van, hogy legyen kocsmaüzemeltetési tapasztalata és szeresse a magányt. A győztes pályázó áprilisban állhat munkába.