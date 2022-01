Hiába szabadulna megszállóitól a brüsszeli templom, bírósághoz fordultak a migránsok

Nem humánus az itt tartózkodás: csak egy vécé van, nincs fűtés és zuhanyzó – áll a templom honlapján, Daniel Alliet atya aláírásával megjelent közleményben.

Daniel Alliet neve körbejárta tavaly a világsajtót, amikor a templomot elfoglaló bevándorlók védelmére kelt. Most már azonban őszerinte sem alkalmas a templom épülete emberek elhelyezésére a fagyos téli hónapokban. A helyi sajtó beszámolója szerint

Az ügy előzménye: tavaly januárban mintegy kétszáz illegális bevándorló foglalta el a belga főváros központjában fekvő katolikus templomot, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét arra: bár régóta élnek és dolgoznak Brüsszelben, nem kaptak letelepedési engedélyt. A nyárra már négyszázra duzzadt a számuk, s május és július között éhségsztrájkba kezdtek. Közülük többen egészen szélsőséges módszerekhez folyamodtak: nem ittak vizet, bevarrták a saját szájukat. Többen kórházba kerültek.

A Magyar Nemzet tavaly helyszíni riportban számolt be az ottani állapotokról. Az egyik biztonsági őr akkor elmondta: a migránsoknak eszük ágában sincs távozni, Isten házában vannak, tehát abban a hitben lakták be a templomot, hogy a rendőrség által is érinthetetlenek.

Az eseménysorozat a belga katolikus egyház vezetőit is megszólaltatásra késztette. Jean Kockerols brüsszeli segédpüspök például elítélte Daniel Alliet atya magánakcióját, mondván: bár az egyháznak kötelessége védelmet nyújtania az elesetteknek, éhségsztrájkoknak helyt adni nem a megfelelő módszer erre. Theo Francken korábbi migrációs ügyekért felelős államtitkár pedig úgy érvelt, hogy az éhségsztrájk nem más, mint a nyitott határokért folytatott lobbitevékenység, a migránsok pártolói pedig „szupernaívak”.

📷 More than 400 migrants are occupying two universities and a baroque church in Brussels🇧🇪.

They have been on hunger strike since late May.

The Belgian government has repeatedly said that it will not negotiate with them over their demand to be granted legal residency. pic.twitter.com/NnO4nfjJf4

— InfoMigrants (@InfoMigrants) July 1, 2021