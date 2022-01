Harmadik napja folynak a sok halottal járó harcok a dzsihadisták és a kurdok között

A dzsihadisták megtámadták a Haszake városban lévő börtönt, és összecsaptak a helyi kurd biztonsági erőkkel. Az előbbiek 45, utóbbiak 28 embert veszítettek, és meghalt öt civil is – mondta Rámi Abdurrahmán, a Szíria-szerte aktivistákkal rendelkező, de angliai központú szervezet vezetője.

Prisoners escaping #Ghwayran aka Al-Sinaa prison in #Hasakah. Dozens of ISIS prisoners escaped during the ambush.#Syria pic.twitter.com/bZty2XOVfG

— Naveed Ashraf (@Nav_Ashraf) January 21, 2022