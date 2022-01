Halálos ágyán vallotta be legféltettebb titkát

Ted Conrad megszállottan szerette az 1968-as A Thomas Crown-ügy című filmet. Barátainak azt mondta, hogy ő is képes lenne pénzt lopni egy bankból. A filmbeli bonyolult rablást nem is kellett utánoznia, mert a Conrad a Society National Bankban dolgozott, ami azt jelentette, hogy hozzáfért a páncélteremhez – írta az Independent.

Mindössze annyit kellett tennie, hogy egyedül maradjon a helyszínen.

Az eset után eltűnt. Legközelebbi barátai azt mondták, hogy soha többé nem hallottak felőle, a hatóságoknak pedig nincs bizonyítékuk arra, hogy a családtagjaival, szüleivel és testvéreivel kapcsolatba lépett volna valaha.

A nyomozás nem évült el, nemrég kiderült, hogy miután Conrad elhagyta Clevelandet, Bostonba utazott, ahol A Thomas Crown-ügy című film nagy részét forgatták, szerzett új társadalombiztosítási kártyát Thomas Randele névre, két évet hozzátett eredeti születési dátumához, és új életet kezdett. Megnősült és született egy lánya, golfoktatóként és autókereskedőként dolgozott, nyugodt életet élt egy kertvárosban.

A rablás idején John Elliott helyettes rendőrbíró dolgozott az ügyön, ám nem tudta megoldani a rejtélyt. John Elliott azóta elhunyt, fia azonban folytatta a nyomozást. Elmondta, hogy édesapja sok-sok éven keresztül megszállottan foglalkozott az üggyel, gyűjtötte az adatokat, próbálta megoldani a rejtélyt. A férfi szerint apja megszállott kutatásához hozzájárult az is, hogy Conrad tinédzser éveiben Lakewoodban élt, ahogyan az Elliott család is, valamint Peter Elliott édesapja és Conrad ugyanahhoz az orvoshoz jártak.

Thomas Randele, whose real name was Ted Conrad, told his wife and daughter his secret in a ‘deathbed confession’ https://t.co/Q0HzNs3B95

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 29, 2021