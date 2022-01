A szakértő elárulta, milyen lesz Merkel után a német–francia viszony

Fejérdy Gergely a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában kifejtette, hogy egy sokkal konfrontatívabb időszak következik Angela Merkel után a német–francia viszonyban. Sokkal nehezebb lesz megtalálni a kompromisszumokat az energiapolitikában, és Európa gazdaságának újraindítása kapcsán, amely a francia elnökség programjának másik nagy prioritása.

A szakértő szerint a 3 százalékos államháztartási hiány betartásának lehetetlensége okán Macron elnök újragondolást ajánl, amellyel szembekerülhet a németekkel, de még a migráció kérdése is ilyen lehet.

A franciák számára a bevándorlás korlátlanul azért nem működik, míg a németektől mást sem lehet hallani, hogy a gazdasági fenntarthatóság érdekében még több bevándorló kell.

Fejérdy Gergely elmondta, hogy ezek a viták fel fognak hevülni, de megoldás nem várható.

A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza!

Franciaország a jelenlegi katonapolitikát, az Európai védelmipolitikát hangsúlyosabban valósítaná meg, ellentétben a németekkel. A NATO-n belül is külön kezelné a kérdést, amíg a németek erről hallani sem akarnak, számukra elegendő a mostani NATO, de a szövetség jelenleg nem minden esetben ad megoldást Európa számára. A franciák mindenképpen egy új stratégiai iránytűnt szeretnének, a Brexit óta ők az egyetlen megfelelő katonai erővel rendelkező állam.

Az Oroszország-politikában, az energiapolitikában nem feltétlen, de Ukrajna kacspán viszont jelentős az összhang Fejérdy szerint. Franciaország a párbeszéd fenntartását tovább erősíti, Ukrajna kapcsán közvetítői szerepre törekszenek mindketten.

Franciaországban emellett van egy olya félelem, hogy nem szabad Oroszországot elengedni Európától, mert abban a pillanatban Kína kezei közé fog kerülni.

Franciaország elnöksége alatt a szuverenitás mentén az európai ipar függetlenségére is törekszik, a termelést nem kívánja kiengedni a kontinensről. A harmadik fontos cél, ami új, hogy az európai elnökség témájává teszi Franciaország, az az európai űrkutatás, ez szintén a szuverenitás okán történik. Európában van is erre indok, hisz Európában az űrkutatás nagyon fejlett és erre Magyarország is prioritásként tekint.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!