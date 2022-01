48 perc – Az őrületben is mindig van valamennyi ész

A Föld lakossága lassan eléri a nyolcmilliárd főt, amelyből mintegy 400 millióan laknak az Európai Unióban. Kérdés, hogy a zöldideológiához mit szól a világ nagyobbik része. Európa hitelből finanszírozott zöldprogrammal válna piacvezetővé – hangzott el a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban.

Hogyan fog működni a német gazdaság energiahordozó nélkül? – tette fel a kérdést Lánczi Tamás a 48 perc című műsorban. Hangsúlyozta: nem látni a német gazdaságpolitikában a racionalitást, miközben Németországról hosszú ideje az a kép alakult ki, hogy a mérnök módra, precízen dolgozó németek mindent előre kiszámolnak – most mintha elfelejtettek volna számolni, gondoljunk csak az energiaárak drámai emelkedésére.

Kiszelly Zoltán politológus úgy fogalmazott, úgy tűnik, mindennél erősebb most az ideológiai rész, háttérbe szorítva a racionalitást. Németország egyfelől rendelkezik egy komoly kereskedelmi többlettel, talán Oroszország és Kína esetében nem igaz ez. Ami viszont most tény, az az, hogy a németek a franciáktól vásárolnak atomenergiát, LNG-t pedig méregdrágán az Egyesült Államoktól, amit ráadásul csak igen környezetszennyező módon juttatnak el Németországba. Ez apasztja az exportmérleget, cserébe Franciaországtól politikai támogatást várnak, illetve megpróbálnak kialakítani egy német–amerikai tengelyt a NATO keretein belül. Ezzel viszont az a probléma, hogy az igen erős amerikai IT-szektor jellemzően kiviszi a pénzt Európából, és így Németországból is. A magas német exporttöbblet jellemzően a hagyományos kereskedelemből származik.

Megadja Gábor eszmetörténész elmondta, nem becsülné alá az ideológia hatását a németekre, jelen esetben, ahogy fogalmazott, a „méregzöld” ideológia hatását. Példaként az energiaellátási problémák megoldására bevetett oktatófilmet hozta fel, amely a különböző alternatív fűtési ötletekre vezette rá a német polgárokat.

Úgy vélte, a „méregzöld” ideológia jegyében „hazavághatják” az Északi Áramlat 2 projektet, a német autóipart. Hozzátette, abban, hogy beleállnak egy eszmébe, nagy hagyományaik vannak, példaként felhozta a marxizmust, a modern liberalizmust, a nemzetiszocializmust, legújabban pedig a bevándorlás kapcsán a willkommenskulturt, vagy éppen a zöldideológiát.

Lánczi Tamás kiemelte, a gazdasági szereplők a kiszámíthatóságot szeretik, azonban, ha például a közbiztonság negatív irányba változik, az hatással van a gazdaságra. Ráadásul olyan népesség áramlik be az országba, amelynek termelékenysége rosszabb, mint a német lakosoké. Emellett ideológiai okokból utcákat neveznek át, nem mutatják be a Diótörőt, mondván, hogy az rasszista – ezek a folyamatok képesek arra, megfojtsák először a gazdaságot, aztán szép lassan megmérgezi a polgárok mindennapi életét is.

Megadja Gábor eszmetörténész szerint ma Európa bajban van, innováció és versenyképesség terén komoly hátrányba került, így szükség volt egy ideológiai portékára, ami a zöldideológia.

Lánczi Tamás hozzátette, a Föld lakossága lassan eléri a 8 milliárd főt, amelyből mintegy 400 millióan laknak Európában, kérdés, hogy a zöldideológiához mit szól a világ nagyobbik része. Kiemelte, hogy például Kína nyilvánvalóan nem fogja ölbe tett kézzel nézni a kollektív öngyilkosságot.

Zárásként felvetette, mennyiben támasztja alá a zöldideológiát az a tény, hogy például az Északi Áramlat 2 helyett inkább a hatalmas károsanyag-kibocsátású tankerek szállítanának amerikai gázt Európába.

