Ukrán hírszerzés: Oroszország harckocsikat és ágyúkat „dobott át” a Donyec-medencébe

Ezenfelül az ukrán katonai hírszerzés értesülései szerint Oroszországban aktívan toboroznak zsoldosokat, akiket intenzív képzés után a Donyec-medencébe készülnek küldeni. Erre a célra „toborzóközpontok teljes hálózatát” építették ki Oroszország területén – tette hozzá a hírszerzés.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Washington Post című amerikai lapnak adott legfrissebb interjújában – amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett pénteken – kifejtette azon véleményét, amely szerint az orosz invázió kelet-ukrajnai nagyvárosok megszállásával kezdődhet az ott élő orosz ajkú lakosság védelmének ürügyén, majd ez teljes körű háborúvá szélesedhet ki.

„Ha Oroszország úgy dönt, hogy fokozza az eszkalációt, természetesen azokon a területeken fogja ezt megtenni, ahol történelmileg olyan emberek élnek, akiknek családi kapcsolatai voltak Oroszországgal” – fejtegette az elnök.

President Zelensky: Ukraine is Ready, Ukraine will not surrender, Ukraine has nowhere to go. Ukraine is ready to defend itself even alone, because of dignity and honor, but it has valuable partners and true allies to help pic.twitter.com/jiQ4eVlFD8

— Liveuamap (@Liveuamap) January 19, 2022