Több uniós támogatást sürgetnek az EU-tagországok a külső határok megerősítésére

Tizenhat tagállam magas rangú képviselői ellátogattak a litván–fehérorosz határra, amelyre az elmúlt nyár óta jelentős nyomás helyeződik az unióba tartó migránsok részéről.

Ezt követően konferenciát tartottak a litván fővárosban, amelyen – mint a szervező Agne Bilotaite litván belügyminiszter elmondta – egyöntetűen szükségesnek tartották, hogy az uniós központi szervek nyújtsanak nagyobb támogatást a külső határok mentén fekvő tagországoknak, továbbá azoknak, amelyekre nagy migrációs nyomás nehezedik.

Sürgették a határkerítések uniós finanszírozását is, erre vonatkozóan azonban Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyekért felelős tagja megerősítette a végrehajtó testület elutasító álláspontját.

At conference on border management in Vilnius, re #Belarus situation the @EU_Commission support to

🇱🇹 🇵🇱 🇱🇻 , with @Frontex @EUAsylumAgency + diplomatic outreach, has resulted in:

✅ emergency funding

✅ humanitarian aid

✅ de-escalation

✅ ending arrivals/starting returns pic.twitter.com/SXHCxOjNuw

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) January 21, 2022