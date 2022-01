Sok halottja és sérültje van egy robbanásnak - Videó

A robbanás csütörtökön déltájban következett be egy, a fővárostól, Accrától mintegy 300 kilométerre nyugatra fekvő bányászváros, Bogoso közelében, Apiate kisvárosban.

Az ásványkincsekben gazdag régióban, a helyszínen készült videofelvételeken nagy kráter, kiégett házak, sok holttest és több száz méter hosszan szétszóródott törmelék látható.

Az első vizsgálatok szerint az egyik bányavállalat robbanóanyagot szállító teherautója ütközött össze motorkerékpárral és egy harmadik járművel. A baleset helyszínéhez közeli transzformátor váltotta ki a detonációt – tudatta a tájékoztatási miniszter.

A közlemény szerint 17 ember meghalt, 59 megsérült. A sérültek közül 42 személyt egészségügyi központokban kezelnek, néhányuk válságos állapotban van – derült ki a miniszter nyilatkozatából

A térség összes kórházát mozgósították, és tervet dolgoztak ki arra, hogy a válságos állapotban lévő sérülteket a fővárosba, Accrába szállítsák.

A robbanás mintegy 500 épületet érintett, amelyek közül sokat a földdel tett egyenlővé, míg másokon repedések keletkeztek.

Folynak a kutatási és mentési munkálatok esetleges túlélők után.

Újabb robbanás elkerülése érdekében a hatóságok rendőrségi és katonai szakértőkből álló csapatot vezényeltek a helyszínre. Arra kérték a lakosokat, hogy menjenek a környező falvakba, ahol iskolákat és templomokat nyitottak meg számukra, hogy ott éjszakázhassanak.

Csütörtök késő délután Nana Akufo-Addo elnök a Twitter közösségi oldalán részvétét nyilvánította az áldozatok családjainak.

Tonight, Our thoughts and prayers are with our compatriots affected by the explosion near Bogoso. The state and its agencies will offer all the support possible. We also pray God consoles the families and heals the injured.

— Kojo Oppong Nkrumah (@konkrumah) January 20, 2022