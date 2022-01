Pedofilbotrány Németországban, négyszáznál is több feltételezett elkövetőt azonosítottak

Elemzők szerint a német társadalom feltűnő gyengeségeire világít rá az a pedofilbotrány, amelynek részleteiről a múlt héten számolt be a német rendőrség.

Pedofilbotrány Németországban

2020-ban 16 686 gyermeket ért szexuális zaklatás. A mostani pedofilbotrányban négyszáznál is több feltételezett elkövetőt azonosítottak, akik gyerekeket, fiatalokat bántalmaztak szexuálisan – hangzott el az M1 Híradójában.

A fővádlott a saját lánya ellen követett el bűncselekményt, legelőször akkor, amikor a lány 3 hónapos volt.

Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője elmondta: nagyon borzasztó bűncselekmény-sorozatról van szó, amely ráadásul évekig láthatatlan maradt. Tény az is, hogy Nyugat-Európában, Németországban a hatóságok és a jogszabályok nem kezelik kellően szigorúan ezt a bűntényt.

Az is tény, hogy társadalmi szinten is érzékelni kellett volna, hogy valami nincs rendben, az óvodai, iskolai társaktól nem érkeztek jelek, amelyek a bűncselekmények megtörténtére utaltak volna. Jogi szempontból is súlyos probléma, hogy a pedofilkérdést nem veszik elég komolyan, ebben elég nagy a kontraszt Magyarország és Németország között, az itthoni fellépés nagyon szigorú a pedofilokkal szemben.

Kapcsolódó tartalom

Az elemző hozzátette: a pedofília ott is bűncselekmény, azonban enyhék a büntetések, emellett pedig a hatóságok is jellemzően tétlenkednek ezekben az ügyekben. A szigorú szabályozás tehát önmagában nem elegendő, mert a törvényeket be is kell tartatni, valamint a társadalom együttműködésére is szükség van.

Németországban a pedofilok úgy viselkedtek, mintha teljesen biztonságban lennének, nem féltek a lebukástól. Az elemző szerint sajnos várhatók hasonló történetek a következő években Nyugat-Európából.

Hangsúlyozta: a magyar gyermekvédelmi törvény alkalmas a hasonló bűncselekmények elleni fellépésre, ebben a tekintetben Németország tanulhatna Magyarországtól.

A címlapfotó illusztráció.