Lavrov: Nyílt és hasznos volt a tárgyalás Blinkennel, de írásban kérik a válaszokat

Az orosz diplomácia vezetője azt mondta, hogy Blinken ígéretet tett neki: az Egyesült Államok a jövő héten írásban is reagál az orosz felvetésekre.

Lavrov a tárgyalás utáni sajtóértekezleten kifejezte abbéli reményét, hogy most már megnyugodnak az indulatok Ukrajna körül, és ismét kijelentette, hogy Oroszország nem fenyegeti szomszédját.

– tette hozzá az orosz diplomácia irányítója.

Antony Blinken a tárgyalások után kijelentette, hogy Moszkva „gyors, komoly és egységes” válaszra számíthat, ha lerohanja Ukrajnát.

Blinken megerősítette: Washington beleegyezett abba, hogy a jövő héten írásos választ ad Oroszországnak azután, hogy Moszkva biztonsági garanciákat követelt, közöttük azt az ígéretet, hogy Ukrajna sohasem lesz a NATO tagja. Arra azonban nem tért ki, hogy pontos és részletes választ adnak-e a moszkvai követelésekre.

Az amerikai külügyminiszter őszintének és hasznosnak nevezte a tárgyalásokat, amelyeknek az volt a céljuk, hogy csökkentsék az ukrán határ közelében végrehajtott orosz csapatösszevonás óta megnövekedett feszültségeket.

– mondta genfi sajtótájékoztatóján Blinken.

🇷🇺/🇺🇸 negotiations between Russian Foreign Minister #Lavrov and US Secretary of State Antony #Blinken are starting!

🎙FM Lavrov’s press briefing to follow right after the talks (arond 1 pm local time) pic.twitter.com/PkcOjCFl7Y

— Russian Mission in Geneva (@mission_russian) January 21, 2022