Hatalmasat zuhantak a Netflix részvények

Sokkolta a tőzsdepiacot gyenge negyedéves előrejelzésével a Netflix, ami azzal párosítva, hogy az előző időszakban nem sikerült teljesíteni a várt előfizető számokat, 20 százalékos árfolyamesést eredményezett.

A streamszolgáltató 2020 június óta nem esett akkorát a tőzsdén, mint csütörtöki bejelentése után a CNBC bejegyzése szerint. A Netflix az előrejelzéseivel ellentétben a 222,06 milliós előfizetőszám helyett a tavalyi év végén csak 221,84 milliót ért el.

A különbség nem jelentős, a befektetők aggodalmát fokozta azonban, hogy a Netflix saját előrejelzései szerint gyenge negyedévnek néznek elébe. A vállalat 2 és fél millió új felhasználóra számít, ami jóval alacsonyabb a tavalyi év ugyanezen időszakában jósolt 4 milliónál.

Ettől függetlenül továbbra is rengetegen regisztrálnak és fizetnek a szolgáltatásért. A vállalat bevételnövekedése 16, az előfizetőinek száma pedig 9 százalékkal nőtt eddig évről évre. A Netflix növekedése fokozatos, főként az Egyesül Államokban, mely a vállalat legnagyobb piaca. „Bár az előfizetők elkötelezettsége továbbra is erős maradt, a bevételek növekedése nem gyorsult fel a koronavírus előtti szintre” – a vállalat elmondása szerint. „Úgy gondoljuk ez olyan tényezőnek tudható be, mint az elhúzódó koronavírus-járvány, és a világ számos részét sújtó makrogazdasági nehézségek.”

Érdekes módon a Netflix nem beszélt sokat az USA területén történt friss áremelésről, helyette a Play Something (Játssz Valamit) funkciót emelte ki példának arra, hogy hogyan nyújt nagyobb értéket a felhasználói számára. A vállalat már a megjelenésük előtt lesöpörte a befektetői aggodalmakataz elmúlt két évben növekvő konkurencia miatt.

„Miközben a megjelenő versenytársaknak hatása lehet a marginális növekedésünkre, folytatjuk a bővülést az összes országban és régióban, ahol ezek az új alternatívák megjelentek.”- írta a vállalat. „Ez megerősíti az álláspontunkat, hogy a legnagyobb lehetőség a szórakoztatásban az átállás a lineárisról a streamingre. A legnagyobb piacunkon, az USA-ban az emberek már idejük kevesebb mint 10 százalékát töltik tévéképernyő előtt, a Netflixnek tehát komoly tere van növekedésre ha továbbra is javítani tudjuk a szolgáltatásunkat.”

Talán a Netflix legnagyobb problémáját az jelenti, hogy a bevétel és az előfizetők száma lassan emelkedik annak ellenére, hogy az előző negyedévben mutatták be a két legnagyobb nézettségű filmjeiket, a Red Notice-t (Különösen veszélyes bűnözők) és a Don’t Look Up-ot (Ne nézz fel!).

A vállalatnak el kell kezdenie számolni a lassú növekedésével, vagy legalább igazolnia kell az előrehaladását valami módon, hogy a befektetőik megnyugodjanak.

Nyitókép: Netflix illusztráció EPA/ETIENNE LAURENT