Azonnali gyorssegélyt biztosít a Hungary Helps Program Ghánának

A közlemény szerint Magyarország kormánya a Hungary Helps Programon keresztül 5 millió forint humanitárius gyorssegélyt juttat el Ghánába, amit a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel és helyi partnerszervezetével együttműködésben a túlélők életmentő ellátására, mentési munkálatokra fognak fordítani.

Ghána az Európába irányuló migráció egyik forrásországa, a magyar kormány humanitárius segítségnyújtási programjának kiemelt helyszíne – írták.

Hundreds feared dead and dozens injured as Dynamite explode at Appiatse- Bogoso in the Western Region of Ghana. Our deepest condolences goes out the families of the deceased and wish the injured a speedy recovery. #PrayForBogoso #BogosoExplosion pic.twitter.com/GP8m1cVTRc

— SERVANTTE (@servantte) January 21, 2022