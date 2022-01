Tinédzser gyilkolhatta meg kegyetlenül a hatéves kisfiút

1994-ben holtan találtak egy hatéves gyermeket az erdőben. A holttest lecsupaszítva, csillag alakban volt szétterítve. A nyomozás során kiderült, hogy a kisfiút saját kabátjával fojtották meg – olvasható a DailyMail oldalán.

Rikki Neave iskolába menet tűnt el, másnap találták meg a holttestét. Először édesanyját vádolták meg a gyilkossággal, azonban John Price ügyész elmondta, hogy az információk szerint a Ruth Neave nem ölhette meg gyermekét, végül pedig az esküdtszék felmentette a nőt.

A vizsgálatok nem vezettek nyomra, az ügy pedig több mint 20 évig megoldatlan maradt. 2015-ben azonban felélesztették az ügyet, amikor DNS-vizsgálatot végeztek Rikki egyik ruhadarabján, amit a gyilkosság után nem sokkal a tetthely közelében találtak meg a szemetesbe hajítva.

Akkori tanúvallomásában azt mondta, hogy a gyilkosság napján lógott az iskolából, és a Peterborough-i Welland Estate-be ment, ahol az apja lakott. Dél után nem sokkal találkozott Rikkivel. A hatóságoknak azt vallotta, hogy nem ismerte személyesen a fiút, találkozásuk során pedig nem értek egymáshoz, csak váltottak néhány szót.

2016-ban azonban Watson megváltoztatta a történetét. Új vallomásában már az állította, hogy hátulról felkapta a hóna alatt Rikkit és odatartotta egy kerítéshez, ahol a kisfiú egy ásót akart megnézni.

Killer ‘strangled then stripped six-year-old schoolboy Rikki Neave naked and manipulated his body’

https://t.co/OTPKxyTrld

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 19, 2022