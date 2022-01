Náci karlendítéssel érkezett tárgyalására a szabadságát követelő tömeggyilkos

Breivik 2011 júliusában hajtotta végre Norvégia egyik legbrutálisabb mészárlását. Oslóban nyolc emberrel végzett egy autóba rejtett pokolgéppel, majd további 69 embert, főként tinédzsereket lőtt agyon a Munkáspárt ifjúsági szervezetének táborában egy szigeten.

A 77 emberrel végző neonáci férfit 21 év börtönbüntetésre ítélték, tíz év után pedig lehetősége van kérni feltételes szabadlábra helyezését, amit kért is – írta az Independent.

A meghallgatás kedden kezdődött az Oslótól délre fekvő Skien szigorúan őrzött börtönében, ahol Randi Rosenqvist pszichiáter elmondta, hogy Anders Behring Breivik diagnózisa változatlan, nem lehet megbízni benne.

– mondta Randi Rosenqvist, majd hozzátette, hogy Breivik aszerint változtatja a taktikáját, hogy éppen mit tart megfelelőnek.

„Még mindig vannak nárcisztikus vonásai, hajlamos forgatókönyveket építeni a fejében. Nem pszichotikus, de képes lenne a valóságban is megélni a fejében kitalált meséket” – mondta a pszichiáter.

A szakértők szerint Breiviket nagy valószínűséggel nem fogják szabadon engedni, de a hatóságok ragaszkodnak a jogi egyenlőséghez.

Anders Behring Breivik, the man convicted of killing 77 people in Norway’s worst peacetime atrocity in 2011, gave a Nazi salute as he arrived in court for a parole hearing to decide if he should be released after spending more than a decade behind bars https://t.co/h5CInRJJR5 pic.twitter.com/P0Ipi1K7mn

— Reuters (@Reuters) January 19, 2022